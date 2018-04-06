Саперы ЗВО получили новейшего робота «Кобра-1600»

Саперы ЗВО получили новейший мобильный комплекс разминирования

Основное его предназначение — разведка местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, а также проведение работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов, выполнение технологических операций.

Первые три новейших мобильных инженерных комплекса разминирования — (МИКР) на базе микроавтобусов повышенной проходимости поступили в инженерно-саперные подразделения Западного военного округа (ЗВО).

МИКР предназначен для эффективного обеспечения разминирования местности и объектов в городских условиях, выполнения охранных мер на объектах государственной важности при проведении особо важных мероприятий.

Основные задачи комплекса — разведка местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, обнаружение и определение места расположения взрывоопасных предметов, а также проведение работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов и выполнение технологических операций.

В комплекте машины четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, робототехнический комплекс «Кобра-1600», комплект средств разрушения ВОП «2Р4», также комплект фото и видео-оборудования.

Всего оснащение МИКР насчитывает более 20 видов различной сложности технических устройств, предназначенных для поиска и обезвреживания взрывных устройств.