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Саперы ЗВО получили новейшего робота «Кобра-1600»
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Саперы ЗВО получили новейший мобильный комплекс разминирования 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Основное его предназначение — разведка местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, а также проведение работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов, выполнение технологических операций.
Первые три новейших мобильных инженерных комплекса разминирования — (МИКР) на базе микроавтобусов повышенной проходимости поступили в инженерно-саперные подразделения Западного военного округа (ЗВО).
МИКР предназначен для эффективного обеспечения разминирования местности и объектов в городских условиях, выполнения охранных мер на объектах государственной важности при проведении особо важных мероприятий.
Основные задачи комплекса — разведка местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, обнаружение и определение места расположения взрывоопасных предметов, а также проведение работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов и выполнение технологических операций.
В комплекте машины четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, робототехнический комплекс «Кобра-1600», комплект средств разрушения ВОП «2Р4», также комплект фото и видео-оборудования.
Всего оснащение МИКР насчитывает более 20 видов различной сложности технических устройств, предназначенных для поиска и обезвреживания взрывных устройств.
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