На Черноморском флоте проходят государственные испытания МРК «Вышний Волочёк»

Приёмная комиссия, экипаж корабля и представители завода-судостроителя в реальных условиях морского перехода испытывают надёжность и жизнедеятельность энергетических установок, навигационного оборудования и других корабельных систем и механизмов.

В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) продолжаются государственные испытания нового малого ракетного корабля (МРК) Черноморского флота «Вышний Волочёк».

В ходе ходовых испытаний государственная приёмная комиссия, экипаж корабля и представители завода-судостроителя в реальных условиях морского перехода испытывают надёжность и жизнедеятельность энергетических установок, навигационного оборудования и других корабельных систем и механизмов. Также проверяется мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость, ходкость и инерция на разных ходовых режимах.

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.