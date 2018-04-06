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На Черноморском флоте проходят государственные испытания МРК «Вышний Волочёк»
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На Черноморском флоте проходят государственные испытания МРК «Вышний Волочёк» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Приёмная комиссия, экипаж корабля и представители завода-судостроителя в реальных условиях морского перехода испытывают надёжность и жизнедеятельность энергетических установок, навигационного оборудования и других корабельных систем и механизмов.
В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) продолжаются государственные испытания нового малого ракетного корабля (МРК) Черноморского флота «Вышний Волочёк».
В ходе ходовых испытаний государственная приёмная комиссия, экипаж корабля и представители завода-судостроителя в реальных условиях морского перехода испытывают надёжность и жизнедеятельность энергетических установок, навигационного оборудования и других корабельных систем и механизмов. Также проверяется мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость, ходкость и инерция на разных ходовых режимах.
Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.
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