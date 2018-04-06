СК проводит проверку по факту повреждения самолета, вылетавшего рейсом Омск‑Москва

Доследственную проверку организовали в Омске по факту повреждения самолета, который должен был вылететь в московский аэропорт «Домодедово» , сообщается на сайте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК Российской Федерации.

Утром в пятницу в Сети опубликовано сообщение о том, что в аэропорту Омска допущено повреждение воздушного судна специальным устройством для транспортировки маломобильных пассажиров.

«По данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственная группа», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что воздушное судно А-321, вылетавшее рейсом Омск — «Домодедово», при погрузке на борт маломобильного пассажира получило повреждение внутренней стороны проема задней левой входной двери и металлической окантовки порога воздушного судна амбулифтом.

В связи с этим в целях безопасности полета командиром воздушного судна принято решение отложить выполнение рейса до принятия специалистами решения о дальнейшей эксплуатации судна.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавляется в материале.