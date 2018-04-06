Ещё
СК проводит проверку по факту повреждения самолета, вылетавшего рейсом Омск‑Москва
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост

СК проводит проверку по факту повреждения самолета, вылетавшего рейсом Омск‑Москва 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Доследственную проверку организовали в Омске по факту повреждения самолета, который должен был вылететь в московский аэропорт «Домодедово», сообщается на сайте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК Российской Федерации.
Утром в пятницу в Сети опубликовано сообщение о том, что в аэропорту Омска допущено повреждение воздушного судна специальным устройством для транспортировки маломобильных пассажиров.
«По данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственная группа», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что воздушное судно А-321, вылетавшее рейсом Омск — «Домодедово», при погрузке на борт маломобильного пассажира получило повреждение внутренней стороны проема задней левой входной двери и металлической окантовки порога воздушного судна амбулифтом.
В связи с этим в целях безопасности полета командиром воздушного судна принято решение отложить выполнение рейса до принятия специалистами решения о дальнейшей эксплуатации судна.
«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавляется в материале.
РИАМО: последние новости
СМИ в США назвали дизайн нового российского военного судна гениальным Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли в Истре Почти 5,5 тыс молодых людей из Подмосковья отправятся на военную службу в весенний призыв
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ152
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая335
В Москву придет аномальное потепление13
Поплавская сорвала шоу на НТВ54
Россиянам посоветовали отказаться от доллара316
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение