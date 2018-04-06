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Российский Су-35С сравнили с китайским истребителем J-11D
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Российский Су-35С сравнили с китайским истребителем J-11D 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С по своим маневренным качествам сохраняет превосходство над китайским самолетом аналогичного класса J-11D. К такому выводу пришел военный аналитик американского издания The National Interest Дейв Маджумдар.
Аналитик отмечает, что китайский истребитель J-11D во многих отношениях эквивалентен Су-35С, хотя и уступающий ему по маневренности, бортовой электронике и двигательной установке. Хотя военный эксперт отмечает, что китайская промышленность стремительно догоняет остальные страны в области развития бортового радиоэлектронного оборудования и приборов обнаружения. Он уверен, что в Китае ведутся работы по созданию новых радаров, средств радиоэлектронной борьбы, системы инфракрасного поиска и слежения, и электронно-оптические системы прицеливания.
Тем не менее российский истребитель четвертого поколения доминирует над китайскими собратьями, которые являются лицензионными копиями Су-27.
"Самолет Су-35С — это, безусловно, самая совершенная версия истребителя, которая была построена на сегодняшний день. Он имеет передовую авионику, значительно улучшенный планер и новые двигатели с трехмерной векторизации тяги. Это очень способный истребитель, который, если выпускать в массовом количестве, то будет мощной угрозой для западных ВВС", — считает автор публикации.
Кстати, многофункциональный истребитель Су-35С интересен не только сверхманевренностью, но и боевыми возможностями. Его радар «Ирбис» с фазированной антенной решеткой видит самолеты противника за 400 километров и может сопровождать 30 целей одновременно, обстреливая восемь наиболее опасных. Засечка идет на дистанции до 80 километров. Кроме того, бортовая электроника позволяет Су-35С раздавать целеуказания членам своей группы, выполняя функции самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Истребитель несет до восьми тонн ракет различного радиуса действия.
Отметим, что, как сообщает японское издание The Diplomat, Россия и Индия намерены совместно модернизировать самолет Су-35, доведя его характеристики до истребителя пятого поколения.
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