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Вертолет ВМС Италии упал в Средиземное море
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Вертолет ВМС Италии упал в Средиземное море 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: Военное обозрение
РИМ, 6 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Вертолет военно-морских сил Италии, участвовавший в операции Mare Sicuro ("Спокойное море"), минувшей ночью в ходе учений упал в Средиземное море, в результате чего погиб один из пяти членов его экипажа, сообщила в пятницу пресс-служба ВМС.
Речь идет о вертолете SH 212 военного корабля Borsini. Причины падения боевой машины в настоящее время выясняются.
"Все пять членов экипажа вертолета были извлечены из моря. Состояние четверых военнослужащих хорошее, тогда как один из членов экипажа Андреа Фацио был поднят на борт Borsini без сознания и скончался в ходе реанимационных мероприятий", — говорится в сообщении.
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