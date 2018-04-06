Вертолет ВМС Италии упал в Средиземное море

Речь идет о вертолете SH 212 военного корабля Borsini. Причины падения боевой машины в настоящее время выясняются.

"Все пять членов экипажа вертолета были извлечены из моря. Состояние четверых военнослужащих хорошее, тогда как один из членов экипажа Андреа Фацио был поднят на борт Borsini без сознания и скончался в ходе реанимационных мероприятий", — говорится в сообщении.