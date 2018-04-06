Танки Т-34 возглавят парад военной техники в Санкт-Петербурге

Танки Т-34-76 и Т-34-85 возглавят колонну бронетехники на военном параде в Петербурге , сообщает пресс-служба ЗВО.

Советские боевые машины выедут на Дворцовую площадь в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Зрителям обещают показать более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К», танки новейшей модификации Т-72Б-3, реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы «С-400».

В парадном строе авиации будет задействовано 45 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ил-76, стратегический бомбардировщик Ту-95.

В самом параде поучаствуют 4,5 тысячи человек. Тренировки парада состоятся на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая. Генеральная репетиция намечена на 7 мая.