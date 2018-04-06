Ещё
Танки Т-34 возглавят парад военной техники в Санкт-Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Танки Т-34 возглавят парад военной техники в Санкт-Петербурге 

Ivyborg.ru 18 минут назад
Танки Т-34-76 и Т-34-85 возглавят колонну бронетехники на военном параде в Петербурге, сообщает пресс-служба ЗВО.
Советские боевые машины выедут на Дворцовую площадь в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Зрителям обещают показать более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К», танки новейшей модификации Т-72Б-3, реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы «С-400».
В парадном строе авиации будет задействовано 45 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ил-76, стратегический бомбардировщик Ту-95.
В самом параде поучаствуют 4,5 тысячи человек. Тренировки парада состоятся на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая. Генеральная репетиция намечена на 7 мая.
Ivyborg.ru: последние новости
На Лужском полигоне прошли испытания боевого комплекса "Искандер-М" Весной на военную службу призовут на 10% меньше срочников, чем в 2017 году Количество погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове увеличилось до 51
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали отказаться от доллара102
США отказались дружить с РФ182
Генерал назвал итог возможной войны России и США516
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова30
Американка ловко проучила хамку в магазине60
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение