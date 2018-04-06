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Гусеничная техника ЗВО на военном параде в Санкт-Петербурге будет «обута» в асфальтоходные башмаки
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Гусеничная техника ЗВО на военном параде в Санкт-Петербурге будет «обута» в асфальтоходные башмаки 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В составе механизированной колонны будет задействовано более 90 единиц военной техники, из которой 20 — гусеничная: танки Т-34, Т-72Б-3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С».
Гусеничная техника Западного военного округа, задействованная в военном параде в Санкт-Петербурге в 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, будет оснащена асфальтоходными башмаками и гусеничными лентами с «резиновым ходом».
Резиновый ход позволит обезопасить городское дорожное покрытие и брусчатку Дворцовой площади от дополнительных нагрузок.
В составе механизированной колонны пройдет более 90 единиц военной техники, из которой 20 — гусеничная: танки Т-34, Т-72Б-3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С».
Тренировки парада пройдут на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая.
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