Гусеничная техника ЗВО на военном параде в Санкт-Петербурге будет «обута» в асфальтоходные башмаки

В составе механизированной колонны будет задействовано более 90 единиц военной техники, из которой 20 — гусеничная: танки Т-34, Т-72Б-3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С».

Гусеничная техника Западного военного округа, задействованная в военном параде в Санкт-Петербурге в 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, будет оснащена асфальтоходными башмаками и гусеничными лентами с «резиновым ходом».

Резиновый ход позволит обезопасить городское дорожное покрытие и брусчатку Дворцовой площади от дополнительных нагрузок.

В составе механизированной колонны пройдет более 90 единиц военной техники, из которой 20 — гусеничная: танки Т-34, Т-72Б-3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С».

Тренировки парада пройдут на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая.