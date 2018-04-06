Всесокрушающая «Малка» уничтожила позиции «противника» под Кемерово

С помощью беспилотника «Орлан-10» военные отследили позиции условного противника.

Кемеровская область артиллеристы провели стрельбы. За наведение на объект условного противника отвечали разведчики, которые с помощью беспилотника «Орлан-10» с воздуха отслеживали позиции «врага».

Управление пушечным огнем велось с новейших командирских машин. Система глобального позиционирования позволила точно привязаться к местности, так что ошибки при наведении были исключены.

Координаты с дрона тут же передаются расчетам, и снаряды отправляются к цели.

Скопления техники и командный пункт «неприятеля» были успешно уничтожены на дальности в 30 километров. Хотя для самоходной пушки «Малка» и это не предел — самое мощное орудие в российском арсенале достанет врага и на 50-ти километрах.