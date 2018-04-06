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Всесокрушающая «Малка» уничтожила позиции «противника» под Кемерово
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Всесокрушающая «Малка» уничтожила позиции «противника» под Кемерово 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
С помощью беспилотника «Орлан-10» военные отследили позиции условного противника.
Кемеровская область артиллеристы провели стрельбы. За наведение на объект условного противника отвечали разведчики, которые с помощью беспилотника «Орлан-10» с воздуха отслеживали позиции «врага».
Управление пушечным огнем велось с новейших командирских машин. Система глобального позиционирования позволила точно привязаться к местности, так что ошибки при наведении были исключены.
Координаты с дрона тут же передаются расчетам, и снаряды отправляются к цели.
Скопления техники и командный пункт «неприятеля» были успешно уничтожены на дальности в 30 километров. Хотя для самоходной пушки «Малка» и это не предел — самое мощное орудие в российском арсенале достанет врага и на 50-ти километрах.
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