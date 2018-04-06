Главком рассказал о новинках парада 9 мая

9 мая по Красной площади пройдут 12,5 тысячи человек и более 120 единиц техники, сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на главнокомандующего Сухопутными войсками России генерала-полковника Олега Салюкова

В этом году в Параде Победы примут участие несколько новинок — это боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищенные автомобили «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4.

«В состав механизированного расчета Росгвардии, который участвует в военном параде впервые, включены специальная бронированная машина ВПК-233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432009» и бронированный корпусный автомобиль «Патруль», — рассказал Салюков.

Также на главной площади страны задействуют бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», ракетные комплексы «Ярс».

«Конечно, наибольший интерес у зрителей, которые будут наблюдать 9 Мая за парадом на Красной площади, вызовут перспективные образцы новой техники: танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ», арктический вариант зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ», — отметил он.

Кроме того, над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24П.

Генерал также сообщил, что в подмосковном Алабине будет проведено 12 тренировок. Ночные репетиции парада на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция — 6 мая.

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