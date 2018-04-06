Ещё
Главком рассказал о новинках парада 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главком рассказал о новинках парада 9 мая 

Мир24 31 минуту назад
9 мая по Красной площади пройдут 12,5 тысячи человек и более 120 единиц техники, сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на главнокомандующего Сухопутными войсками России генерала-полковника Олега Салюкова.
В этом году в Параде Победы примут участие несколько новинок — это боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищенные автомобили «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4.
«В состав механизированного расчета Росгвардии, который участвует в военном параде впервые, включены специальная бронированная машина ВПК-233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432009» и бронированный корпусный автомобиль «Патруль», — рассказал Салюков.
Также на главной площади страны задействуют бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», ракетные комплексы «Ярс».
«Конечно, наибольший интерес у зрителей, которые будут наблюдать 9 Мая за парадом на Красной площади, вызовут перспективные образцы новой техники: танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ», арктический вариант зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ», — отметил он.
Кроме того, над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24П.
Генерал также сообщил, что в подмосковном Алабине будет проведено 12 тренировок. Ночные репетиции парада на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция — 6 мая.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Новейший Boeing 737 MAX 8 совершил первый регулярный рейс в Астану Учения ПРО: Люксембург защитится от российских «Сарматов» арбалетами Впервые за 7 лет армия Сирии разблокировала главную автотрассу Дамаска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США305
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма121
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова14
Найдены домашние животные Скрипалей91
Трамп удваивает ставки в торговой войне с Китаем2
Видео
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение