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Международная команда экспертов требует бойкота разработки автономного оружия
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Международная команда экспертов требует бойкота разработки автономного оружия 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
В преддверии важного заседания ООН, на котором будут рассмотрены проблемы, связанные с автономным летальным оружием, группа из 50 ведущих экспертов в области ИИ и робототехники призвала к бойкоту ведущего Корейского института науки и техники — KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), который занимается разработкой военных систем на базе ИИ. Инициатором бойкота выступил Тоби Уолш, один из ведущих специалистов в области ИИ Университета Нового Уэльса (Сидней). Ранее в 2015 и в 2017 годах он уже обращался с открытыми письмами с призывом к полному запрету военного искусственного интеллекта.
— Еще в 2015 году мы предупреждали об опасности гонки автономных вооружений, — говорит Уолш. — Она началась. Появились прототипы автономного оружия, которое разрабатывается во многих странах, включая США, Китай, Россию и Великобританию.
В ответ президент KAIST Сун-Чуп Шин поспешил успокоить своих коллег, опубликовав заявление, в котором отрицает предъявленные обвинения в разработке ударных автономных систем.
«Наш центр нацелен на разработку алгоритмов эффективных логических систем, систем беспилотной навигации и авиационной подготовки, — поясняет Шин. — KAIST будет нести ответственность за обучение исследователей и предоставление консультаций».
В то время, как 22 страны уже призвали к запрету автономного оружия, страны-лидеры в области военных технологий активно работают в этом направлении. Недавно Россия продемонстрировала автономный глубоководный подводный аппарат с ядерной установкой с неограниченной дальностью плавания, способный уничтожать стратегические объекты противника. Разработкой аналогичных систем занимаются и в США.
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