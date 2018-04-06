Международная команда экспертов требует бойкота разработки автономного оружия

В преддверии важного заседания ООН , на котором будут рассмотрены проблемы, связанные с автономным летальным оружием, группа из 50 ведущих экспертов в области ИИ и робототехники призвала к бойкоту ведущего Корейского института науки и техники — KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), который занимается разработкой военных систем на базе ИИ. Инициатором бойкота выступил Тоби Уолш, один из ведущих специалистов в области ИИ Университета Нового Уэльса ( Сидней ). Ранее в 2015 и в 2017 годах он уже обращался с открытыми письмами с призывом к полному запрету военного искусственного интеллекта.

Китай, Россию и Великобританию. — Еще в 2015 году мы предупреждали об опасности гонки автономных вооружений, — говорит Уолш. — Она началась. Появились прототипы автономного оружия, которое разрабатывается во многих странах, включая США

В ответ президент KAIST Сун-Чуп Шин поспешил успокоить своих коллег, опубликовав заявление, в котором отрицает предъявленные обвинения в разработке ударных автономных систем.

«Наш центр нацелен на разработку алгоритмов эффективных логических систем, систем беспилотной навигации и авиационной подготовки, — поясняет Шин. — KAIST будет нести ответственность за обучение исследователей и предоставление консультаций».

В то время, как 22 страны уже призвали к запрету автономного оружия, страны-лидеры в области военных технологий активно работают в этом направлении. Недавно Россия продемонстрировала автономный глубоководный подводный аппарат с ядерной установкой с неограниченной дальностью плавания, способный уничтожать стратегические объекты противника. Разработкой аналогичных систем занимаются и в США.