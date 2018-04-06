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Покупка Индией российских ПВО нарушит санкции США
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Покупка Индией российских ПВО нарушит санкции США 

Национальная Служба Новостей 17 минут назад
Во время визита индийского министра обороны в Москву должна быть финализирована сделка по поставкам российских ПВО в Индию. Эта сделка будет нарушением американских санкций против России, сообщает The New York Times.
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