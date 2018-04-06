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Покупка Индией российских ПВО нарушит санкции США
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Покупка Индией российских ПВО нарушит санкции США
Национальная Служба Новостей
17 минут назад
Комментарии
Во время визита индийского министра обороны в
Москву
должна быть финализирована сделка по поставкам российских ПВО в
Индию
. Эта сделка будет нарушением американских санкций против
России
, сообщает
The New York Times
.
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