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Новосибирских военных отправили на Алтай учиться летать на вертолётах в горах
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Новосибирских военных отправили на Алтай учиться летать на вертолётах в горах 

ngs.ru 51 минуту назад
Фото: ngs.ru
Вертолётчики из Новосибирской области отправились на Алтай, чтобы научиться летать в горной местности — там проходит курс лётной подготовки для экипажей армейской авиации Центрального военного округа.
«Пилоты транспортно-боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8АМТШ-В в течение месяца будут совершенствовать теоретические и практические знания и навыки ориентирования в горной местности, посадки на неподготовленные высокогорные площадки, прохождения ущелий и преодоления перевалов на высотах до трёх тысяч метров», — сообщили в пресс-службе ЦВО.
В военном ведомстве уточнили, что курсы в горах проходят больше 50 пилотов ЦВО, для тренировок задействовано больше десятка вертолётов. «Сложность пилотирования требует от лётного состава точного определения метеоусловий в районе полёта, ветра при заходе на площадку, строгого выдерживания глиссады захода на посадку», — добавили в пресс-службе.
Ранее на новосибирском полигоне Шилово прошли учения спецназа Центрального военного округа — военные отрабатывали ночное десантирование и десантирование в тылу условного противника.
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