МИД Японии сформирует подразделение по КНДР 

ТОКИО, 6 апр — РИА Новости. МИД Японии планирует организовать новое подразделение, которое будет специализироваться на вопросах, связанных с КНДР, заявил глава ведомства Таро Коно.
В настоящее время в МИД Японии действует подразделение по Северо-Восточной Азии, в которое входят специалисты как по Южной Корее, так и по КНДР. В будущем МИД Японии планирует разделить существующее подразделение на два отдельных.
"Объем работы тех, кто занимается вопросами вокруг КНДР, возросли во много раз. В настоящее время еще существуют вопросы касательно бюджета и кадров, но мы хотели бы решить их как можно скорее", — цитирует слова Коно агентство Киодо.
Глава японского МИД подчеркнул, что новое подразделение по КНДР может быть сформировано уже к лету 2018 года.