Российско-монгольские учения «Селенга-2018» пройдут в октябре на полигоне в Бурятии

ЧИТА , 6 апреля. / ТАСС /. Российско-монгольские учения «Селенга-2018» пройдут в октябре на полигоне Бурдуны в Бурятии . Такое решение приняли в ходе первого раунда консультаций представители Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Монголии , сообщила в пятницу пресс-служба ВВО.

"На предстоящем учении планируется отработать совместные действия в ходе антитеррористической операции во взаимодействии с тактическим воздушным десантом. К маневрам планируется привлечь более 1 тыс. военнослужащих ВВО и Вооруженных сил Монголии", — сказали в пресс-службе.

Учения «Селенга» проводятся ежегодно с 2008 года, до 2011-го они назывались «Дархан», что в переводе с монгольского означает «Строитель». В 2016 году маневры прошли на полигоне Бурдуны в Бурятии, а в 2017-м учения впервые провели в пустыне Гоби на территории Монголии.