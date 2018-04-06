Российско-монгольские учения «Селенга-2018» пройдут в октябре на полигоне в Бурятии 

ЧИТА, 6 апреля. /ТАСС/. Российско-монгольские учения «Селенга-2018» пройдут в октябре на полигоне Бурдуны в Бурятии. Такое решение приняли в ходе первого раунда консультаций представители Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Монголии, сообщила в пятницу пресс-служба ВВО.
"На предстоящем учении планируется отработать совместные действия в ходе антитеррористической операции во взаимодействии с тактическим воздушным десантом. К маневрам планируется привлечь более 1 тыс. военнослужащих ВВО и Вооруженных сил Монголии", — сказали в пресс-службе.
Учения «Селенга» проводятся ежегодно с 2008 года, до 2011-го они назывались «Дархан», что в переводе с монгольского означает «Строитель». В 2016 году маневры прошли на полигоне Бурдуны в Бурятии, а в 2017-м учения впервые провели в пустыне Гоби на территории Монголии.