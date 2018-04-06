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За неделю российские летчики один раз поднимались на перехват иностранных самолетов
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За неделю российские летчики один раз поднимались на перехват иностранных самолетов 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Воздушную разведку вдоль российских границ вели 19 зарубежных летательных аппаратов.
Российские летчики за неделю один раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ Российской Федерации. Такие сведения Минобороны РФ приводит газета «Красная звезда».
Согласно инфографике, которая была опубликована в издании, воздушную разведку вдоль российских границ вели 19 зарубежных летательных аппаратов.
По информации, указанной на сайте издания, «нарушений воздушного пространства России не допущено».
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