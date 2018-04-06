За неделю российские летчики один раз поднимались на перехват иностранных самолетов

Воздушную разведку вдоль российских границ вели 19 зарубежных летательных аппаратов. Российские летчики за неделю один раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ Российской Федерации . Такие сведения Минобороны РФ приводит газета «Красная звезда». Согласно инфографике, которая была опубликована в издании, воздушную разведку вдоль российских границ вели 19 зарубежных летательных аппаратов. По информации, указанной на сайте издания, «нарушений воздушного пространства России не допущено».