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За минувшую неделю 19 иностранных самолётов вели разведку у границ России
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За минувшую неделю 19 иностранных самолётов вели разведку у границ России 

RT на русском 24 минуты назад
По меньшей мере 19 иностранных самолётов вели разведывательную деятельность у российских границ, заявили в Министерстве обороны России.
Об этом свидетельствует инфографика, которую приводит газета «Красная звезда» со ссылкой на оборонное ведомство.
«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — говорится в сообщении.
При этом российским истребителям дежурных сил ПВО пришлось подниматься в воздух один раз для перехвата или сопровождения иностранных самолётов.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что за неделю 16 летательных аппаратов провели воздушную разведку вдоль границ страны.
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