За минувшую неделю 19 иностранных самолётов вели разведку у границ России

По меньшей мере 19 иностранных самолётов вели разведывательную деятельность у российских границ, заявили в Министерстве обороны России

Об этом свидетельствует инфографика, которую приводит газета «Красная звезда» со ссылкой на оборонное ведомство.

«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — говорится в сообщении.

При этом российским истребителям дежурных сил ПВО пришлось подниматься в воздух один раз для перехвата или сопровождения иностранных самолётов.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за неделю 16 летательных аппаратов провели воздушную разведку вдоль границ страны.