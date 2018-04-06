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Самолеты трех стран провели разведку у границ России
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Самолеты трех стран провели разведку у границ России 

Вести.Ru 11 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Разведывательные самолеты ВВС США, Франции и Швеции 6 апреля совершили длительные полеты вблизи границ России в регионе Балтики.
Как передает «Интерфакс», об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Из них следует, что стратегический разведывательный американский самолет RC-135V c бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, вылетел с британской авиабазы Милденхолл и совершил многочасовой облет Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.
В том же районе шпионил и французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3F Sentry AWACS, который затем курсировал вблизи границ Ленинградской и Псковской областей.
Калининградская область заинтересовала и шведов. Их разведывательный самолет Gulfstream 4 долго летал вдоль границ самого западного российского региона.
По мнению наблюдателей, такой интерес воздушных разведчиков стран НАТО связан с проходящими на Балтике крупными военными учениями российского Балтийского флота.
В частности, начальник Генерального штаба Лешек Суравский во время беседы с командующим сил НАТО в Европе Кертисом Скапарротти в Мазурском воеводстве, заявил, что Польша внимательно следит за морскими маневрами соседей.
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