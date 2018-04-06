Самолеты трех стран провели разведку у границ России

Франции и Разведывательные самолеты ВВС США Швеции 6 апреля совершили длительные полеты вблизи границ России в регионе Балтики.

Как передает «Интерфакс», об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Из них следует, что стратегический разведывательный американский самолет RC-135V c бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, вылетел с британской авиабазы Милденхолл и совершил многочасовой облет Калининградской области , находясь в воздушном пространстве Польши

В том же районе шпионил и французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3F Sentry AWACS, который затем курсировал вблизи границ Ленинградской и Псковской областей.

Калининградская область заинтересовала и шведов. Их разведывательный самолет Gulfstream 4 долго летал вдоль границ самого западного российского региона.

По мнению наблюдателей, такой интерес воздушных разведчиков стран НАТО связан с проходящими на Балтике крупными военными учениями российского Балтийского флота.