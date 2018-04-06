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Российские танки Т‐90М впервые в истории получат систему кондиционирования. Видео
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Российские танки Т‐90М впервые в истории получат систему кондиционирования. Видео 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Впервые в истории советского и российского танкостроения новейший танк Т‐90М получит систему кондиционирования. Об этом сообщил портал T‐Digest.
Кондиционер теперь станет частью обязательной комплектации боевых машин. Причем поставка ожидается уже в текущем году.
Уточняется, что речь идет об изделии
КТЭ-ВТ, а именно — о термоэлектрическом кондиционере. Он будет функционировать на эффекте Пельтье, то есть на термоэлектрическом явлении, когда, при прохождении тока через спай двух полупроводников, один — нагревается, а другой в это время охлаждается.
Вместе с тем уточняется, что  М имеет дополнительный
дизель-генератор, который отвечает за бесперебойное обеспечение танка электричеством, в связи с чем система кондиционирования будет обеспечивать комфортные условия для экипажа во время стоянки. При этом энергия аккумуляторов расходоваться не будет.
По словам экспертов, благодаря разработке в танке после включения кондиционера становится также комфортно, как, допустим, в обычном автомобиле.
Ранее украинские инженеры собрали танк из деталей двух разных транспортных средств, которые стоят на вооружении военных сил страны. «Укроборонпром» опубликовал ролик, в котором видно боевую машину, составленную из корпуса БМТ‐72 и башни от танка Т‐72‐120.
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