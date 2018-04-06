Российские танки Т‐90М впервые в истории получат систему кондиционирования. Видео

Впервые в истории советского и российского танкостроения новейший танк Т‐90М получит систему кондиционирования. Об этом сообщил портал T‐Digest.

Кондиционер теперь станет частью обязательной комплектации боевых машин. Причем поставка ожидается уже в текущем году.

Уточняется, что речь идет об изделии

КТЭ-ВТ, а именно — о термоэлектрическом кондиционере. Он будет функционировать на эффекте Пельтье, то есть на термоэлектрическом явлении, когда, при прохождении тока через спай двух полупроводников, один — нагревается, а другой в это время охлаждается.

Вместе с тем уточняется, что М имеет дополнительный

дизель-генератор, который отвечает за бесперебойное обеспечение танка электричеством, в связи с чем система кондиционирования будет обеспечивать комфортные условия для экипажа во время стоянки. При этом энергия аккумуляторов расходоваться не будет.

По словам экспертов, благодаря разработке в танке после включения кондиционера становится также комфортно, как, допустим, в обычном автомобиле.