Летающий танкер Boeing заправил в воздухе второй такой же танкер

Компания Boeing опубликовала видео переброски топлива из одного летающего танкера KC-46A Pegasus в другой. 66 тонн топлива были перекачаны в баки со скоростью 4500 литров в минуту.

Обмен топливом — один из этапов испытаний для получения самолетом сертификата STC. В рамках испытаний, военный танкер KC-46 был заправлен топливом из трех других танкеров — KC-46, KC-135 и KC-10, и заправил многие другие самолеты, такие как F-16.

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