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Российские вертолетчики уничтожили объекты условного противника в горах Армении
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Российские вертолетчики уничтожили объекты условного противника в горах Армении 

ТАСС 28 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апреля. /ТАСС/. Летчики армейской авиации российской авиабазы Эребуни в Армении успешно выполнили огневые задачи, уничтожив объекты и технику условного противника на горном полигоне. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
"При решении практических контрольных задач более 20 экипажей вертолетов ЮВО из вооружения вертолетов и неуправляемыми ракетами на мишенном поле высокогорного полигона Алагяз уничтожили военные объекты, живую силу, бронетехнику и авиационные цели условного противника", — отметил Астафьев, уточнив, что ракетные пуски были электронными.
Также летчики выдержали экзамен по поиску и слежению за колоннами военной техники, огневой воздушной поддержке мотострелков, переброске войск и эвакуации раненых.
В учениях в Закавказье задействовали более 50 единиц авиационной и специальной техники.
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