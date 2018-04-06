Экипажи армейской авиации российской авиабазы в Армении в рамках проверки боеготовности уничтожили объекты условного противника в горной местности

Также летчики отработали поиск и слежение за колоннами военной техники условного прот¬ивника, огневую воздушную подд¬ержку подр¬азделений российского соединения, перебр¬оску войск и эвакуацию раненых военнослужащих.

Летчики армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении в рамках проверки боеготовности уничтожили военные объекты и авиацию условного противника в горной местности.

При выполнении полетных заданий экипажи электронными пусками из вооружения вертолетов и неуправляемыми ракетами на мишенном поле высокогорного полигона Алагяз уничтожили военные объекты, живую силу, бронетехнику и авиационные цели условного противника.

Также летчики отработали поиск и слежение за колоннами военной техники условного противника, огневую воздушную поддержку мотострелковых подразделений, переброску войск и эвакуацию раненых военнослужащих.

Особенностью проводимых контрольных занятий с летчиками армейской авиа­ции является высокогорная местность со сложным рельефом и переменчивым климатом.

В контрольных занятиях в Закавказье принимали участие около 20 экипажей вертолетов Ми-24П и Ми-8 АМТШ, более 100 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, было задействовано около 50 единиц авиационной и военной специальной техники.