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Экипажи армейской авиации российской авиабазы в Армении в рамках проверки боеготовности уничтожили объекты условного противника в горной местности
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Экипажи армейской авиации российской авиабазы в Армении в рамках проверки боеготовности уничтожили объекты условного противника в горной местности 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Также летчики отработали поиск и слежение за колоннами военной техники условного прот¬ивника, огневую воздушную подд¬ержку подр¬азделений российского соединения, перебр¬оску войск и эвакуацию раненых военнослужащих.
Летчики армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении в рамках проверки боеготовности уничтожили военные объекты и авиацию условного противника в горной местности.
При выполнении полетных заданий экипажи электронными пусками из вооружения вертолетов и неуправляемыми ракетами на мишенном поле высокогорного полигона Алагяз уничтожили военные объекты, живую силу, бронетехнику и авиационные цели условного противника.
Также летчики отработали поиск и слежение за колоннами военной техники условного противника, огневую воздушную поддержку мотострелковых подразделений, переброску войск и эвакуацию раненых военнослужащих.
Особенностью проводимых контрольных занятий с летчиками армейской авиа­ции является высокогорная местность со сложным рельефом и переменчивым климатом.
В контрольных занятиях в Закавказье принимали участие около 20 экипажей вертолетов Ми-24П и Ми-8 АМТШ, более 100 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, было задействовано около 50 единиц авиационной и военной специальной техники.
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