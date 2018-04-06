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Германия приобретет у США беспилотники Triton
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Германия приобретет у США беспилотники Triton 

Российская Газета 1 час назад
Германия купит у США четыре беспилотных летательных аппарата MQ-4C Triton. Контрактом также предусмотрены поставки запасных частей, радаров, систем определения местонахождения объекта, обучение операторов, оказание логистической поддержки.
Разведывательный беспилотник Triton разработан корпорацией Northrop Grumman специально для военно-морских сил. Реактивный двигатель позволяет ему подниматься на высоту до 20 километров и находиться в воздухе около 30 часов.
Высокая точность сбора информации и большая зона покрытия беспилотника обеспечивается комплектом инфракрасных сенсоров и мощным радаром. Об этом пишет ТАСС.
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