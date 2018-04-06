Германия приобретет у США беспилотники Triton

Германия купит у США четыре беспилотных летательных аппарата MQ-4C Triton. Контрактом также предусмотрены поставки запасных частей, радаров, систем определения местонахождения объекта, обучение операторов, оказание логистической поддержки.

Разведывательный беспилотник Triton разработан корпорацией Northrop Grumman специально для военно-морских сил. Реактивный двигатель позволяет ему подниматься на высоту до 20 километров и находиться в воздухе около 30 часов.