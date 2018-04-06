Ещё
В Алабино пройдет тренировка парада Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алабино пройдет тренировка парада Победы 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более 10 тысяч военных на полигоне в подмосковном Алабино в пятницу примут участие в тренировке военного парада, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, сообщается на сайте Минобороны РФ.
"Тренировка пеших парадных расчетов войск московского гарнизона, принимающих участие в военном параде на Красной площади. В тренировке примут участие более 10 тысяч военнослужащих и механизированная колонна в составе более 100 единиц современного вооружения и военной техники", — говорится в сообщении.
Добавляется, что среди техники, которая поучаствует в тренировке, будут автомобили «Тигр», бронетранспортеры «Бумеранг», боевые машины пехоты «Курганец-25», 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», арктический вариант зенитного ракетного комплекса «ТорМ2ДТ» и многие другие.
Ранее сообщалось, что участники парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приступили к тренировкам более чем в 40 военных гарнизонах, учебных заведениях и воинских частях. В состав парадных расчетов вошли слушатели и курсанты военно-учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, военнослужащие Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, представители Федеральной службы войск национальной гвардии и Федеральной службы безопасности России, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», добавляется в сообщении.
РИА Новости: последние новости
РКК "Энергия" сообщила о сотрудничестве с НАСА в полетах на МКС в 2019 году Пакистан и Россия могут заключить соглашение о покупке истребителей Су-35 Американские СМИ назвали "гениальным" дизайн новейшего российского корабля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда165
Россия указала на странности в деле Скрипаля26
Для россиян придумали американское наказание207
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня20
Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»311
Видео
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение