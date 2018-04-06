В Алабино пройдет тренировка парада Победы

МОСКВА , 6 апр — РИА Новости . Более 10 тысяч военных на полигоне в подмосковном Алабино в пятницу примут участие в тренировке военного парада, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, сообщается на сайте Минобороны РФ.

"Тренировка пеших парадных расчетов войск московского гарнизона, принимающих участие в военном параде на Красной площади. В тренировке примут участие более 10 тысяч военнослужащих и механизированная колонна в составе более 100 единиц современного вооружения и военной техники", — говорится в сообщении.

Добавляется, что среди техники, которая поучаствует в тренировке, будут автомобили «Тигр», бронетранспортеры «Бумеранг», боевые машины пехоты «Курганец-25», 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», арктический вариант зенитного ракетного комплекса «ТорМ2ДТ» и многие другие.