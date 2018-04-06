Ещё
Постпред России призвал Францию и Британию присоединиться к договору по СНВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ

Постпред России призвал Францию и Британию присоединиться к договору по СНВ 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 6 апр — РИА Новости. Франция и Великобритания как военные союзники США должны подключиться к дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, Москва исходит из того, что нельзя бесконечно долго заниматься практическим ядерным разоружением по линии только России и США.
"Другие ядерные державы, как официальные, так и неофициальные, должны подключиться к этому процессу. В особенности это относится к Великобритании и Франции. Они являются военными союзниками Вашингтона и, следовательно, их ядерные потенциалы с военной точки зрения правомерно рассматривать в совокупности с американским", — заявил Ульянов.
Постпред подчеркнул, что Россия считает неуместным проведение переговоров по этой теме под эгидой МАГАТЭ, поскольку ядерное разоружение не числится среди уставных задач агентства.
"Разоружение — это особая статья, которой нужно заниматься на других площадках", — добавил Ульянов
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.
РИА Новости: последние новости
В Минобороны рассказали о новой технике, которую покажут на параде Победы Пакистан и Россия могут заключить соглашение о покупке истребителей Су-35 Пакистан ведет переговоры с Россией о закупке систем ПВО
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая271
Россиянам посоветовали отказаться от доллара314
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова67
«Новичок» оказался родом из-под Саратова210
США отказались дружить с РФ405
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
00:18
Сотрудница «Магнита» опрокинула переполненный стеллаж
Другое
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение