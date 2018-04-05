В КВЦ «Патриот» командование ВКС РФ обсудило вопросы подготовки к параду 9 мая

Накануне Дня Победы парадные тренировки достигают максимальной интенсивности, требуя от летчиков высокого мастерства, точности и слаженности действий.

5 апреля под руководством заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации — командующего Военно-воздушными силами генерал-лейтенанта А. В. Юдина в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошло рабочее совещание по подготовке подразделений ВВС к параду 9 мая.

«Накануне Дня Победы парадные тренировки достигают максимальной интенсивности, требуя от летчиков высокого мастерства, точности и слаженности действий. Поэтому, в соответствии с планом, сегодня мы проведём общую постановку задач для подготовки авиации к параду на Красной площади 9 мая. Основные цели и задачи предстоящих полётов: совместная тренировка пеших, механизированных колонн и группы парадного строя авиации», — отметил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин

Фактическую метеорологическую, орнитологическую обстановку и прогноз погоды на период выполнения полётов по плану тренировок и на 9 мая до присутствующих довёл главный инспектор службы метеорологического и геофизического обеспечения главного штаба ВВС А. Ермаченков.

Также были рассмотрены вопросы маршрутов полётов и их штурманского обеспечения, порядок управления экипажами и поисково-спасательных мероприятий, а также общие требования к мерам безопасности при проведении воздушной части парада на Красной площади 9 мая.