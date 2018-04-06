Военкоматы это связь между армией и обществом — Герсимов

В Центральном академическом театре Российской Армии прошло торжественное мероприятие, посвященное столетию со дня образования военных комиссариатов.

В числе приглашенных гостей — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

На торжественной части генерал армии Валерий Герасимов зачитал поздравление от Верховного Главнокомандующего Российской Федерации В. В. Путина и передал искренние пожелания от Министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу военным комиссарам, сотрудникам военных комиссариатов и ветеранам.

«В истории военных комиссариатов –— немало ярких, героических страниц, которыми по праву гордиться страна. Они всегда четко решали поставленные задачи, комплектовали воинские части и соединения, снабжали их техникой и транспортом. Вносили весомый вклад в укрепление обороноспособности государства. Сегодня военные комиссариаты — как территориальные органы Министерства обороны — надежно обеспечивают связь между Вооруженными Силами и обществом, армией и народом», — подчеркивалось в поздравлении Президента России.

Перед началом торжеств на территории ЦАТРА была представлена выставка-экспозиция комиссариатов всех субъектов Российской Федерации, на которой можно было ознакомиться с уникальными документами, историческими справками, флагами субъектов, республик и областей. Особый интерес представляли подлинники исторической формы одежды военнослужащих, начиная с 1917 года и заканчивая сегодняшним днем. Отдельные стенды были посвящены историческим плакатам, связанным с призывом в молодой Советской Республики, документами воинского учета в военкоматах прошлого столетия.

Поздравления в прямом эфире прозвучали и с земной орбиты –— от экипажа МКС российских космонавтов Антона Шкаплерова и Олега Артемьева.

Завершились торжества большим концертом с участием известных артистов и музыкантов.