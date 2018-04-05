Оборона Малой земли в Великую Отечественную: как это было

В 80-е годы в СССР гулял такой анекдот: «Где вы были во время Великой Отечественной? Отсиживались в Сталинграде, в то время, как другие героически сражались на Малой земле?». Эта шутка была вызвана непомерно раздутыми официальными восторгами по поводу издания книги воспоминаний «Малая земля», подписанной генеральным секретарем КПСС Л. И. Брежневым. В годы Великой Отечественной войны он был политработником в звании полковника, и не раз приезжал на плацдарм под Новороссийском , получившим название Малая земля. Шутки шутками, но бои на этом плацдарме с февраля до сентября 1943 года были очень кровопролитные, и советские войска продемонстрировали подлинное мужество и героизм, обороняя этот клочок земли в течении 225 дней.

Обстановка на южных фронтах в 1943 году

В начале 1943 года обстановка на фронтах складывалась следующая: советские войска завершали разгром немцев под Сталинградом, наступали на Ростов и Донбасс. А на Кавказе в это время шла подготовка к наступательной операции на Майкопском направлении. Командующий Закавказским фронтом генерал Тюленев получил распоряжение Ставки провести наступление на Краснодар . План состоял из двух частей: «Горы» и «Море». Часть «Горы» предусматривала освобождение Краснодара и наступление с целью отрезать пути немецким частям, направлявшимся на Ростов. Часть «Море» заключалась в наступлении Черноморской группы с одновременной высадкой морского и воздушного десанта. Затем эти силы должны были соединиться и двинуться на Новороссийск.

Операция «Море»

Если план «Горы» удалось реализовать так, как было задумано, то с планом «Море» с самого начала все пошло наперекосяк. Задумано было, что под прикрытием огня кораблей поддержки и авиационной бомбардировки на плацдарм в районе мыса Мысхако южнее Новороссийска высаживается десант, прорывается к Новороссийску, там соединяется с основными силами и захватывает город. Непосредственным командующим операцией был вице-адмирал Октябрьский, кораблями огневой поддержки командовал вице-адмирал Владимирский, транспортными кораблями с десантом командовал контр-адмирал Басистый. Организация доставки десанта и действия различных участников этой сложной операции оказались весьма несогласованными, что и вызвало дальнейшие трагические события. Прежде всего, десантные группы находились в разных портах, что вызвало сложности с синхронностью доставки их в место десантирования. Выход кораблей с десантом в море задержался, группа кораблей огневой поддержки, тем временем, находилась на виду у противника, обнаружив себя и демаскировав точку высадки, но при этом, не открывая огня. Затем, несмотря на опоздание кораблей десанта, огонь все же был открыт, и в результате, когда десантники смогли приступить к высадке, огневая подготовка, под прикрытием которой они должны были сойти на берег, почти завершилась. Десантников встретил плотный огонь противника. Так, под огнем, и высаживались на берег. Передовой отряд вынужден был вести бой в течении трех суток, не получая подкрепления и боеприпасов, которые подоспели лишь несколько дней спустя. План операции «Море» провалился. Десантники могли лишь удерживать захваченный плацдарм, и о каком-либо наступлении не могло быть и речи.

Оборона Малой земли

Плацдарм, захваченный 18-й десантной армией Черноморской группы войск южнее Новороссийска в районе Станички и мыса Мысхако, получил название Малая земля. 4 февраля 1943 года началась героическая оборона этого участка суши. Командовал десантниками майор Ц. Л. Куников. Первоначально на пятачке оборонялись лишь 800 человек. По десанту велся непрерывный огонь, немцы предприняли несколько попыток атаковать и опрокинуть десантников в море, но плацдарм был удержан. Это дало возможность в течении последующих пяти ночей высадить на берег две бригады морской пехоты, стрелковую бригаду, истребительно-противотанковый полк, а так же доставить необходимое снаряжение. Численность войск достигла 17 тысяч человек. Командование приняло решение удержать Малую землю, чтобы использовать ее впоследствии как плацдарм для наступления. Красноармейцам пришлось буквально вгрызаться в землю, чтобы уберечься от огня противника, который расположился на окрестных высотах. Вся территория Малой земли была изрыта траншеями и подземными убежищами. Снабжение плацдарма было очень затруднено, поэтому бойцы постоянно испытывали недостаток в боеприпасах и продовольствии.

Бои 17-19 апреля

17 апреля немцы предприняли попытку захватить удерживаемый десантниками участок суши. В наступление двинулись 27 тысяч бойцов при поддержке авиации и артиллерии. Трое суток продолжался непрерывный артобстрел и бомбардировки, и, тем не менее, плацдарм был удержан. Командование Ставки выделило три авиационных корпуса из резерва, которые нанесли бомбовые удары по немецким аэродромам. После этого интенсивность бомбардировок Малой земли значительно снизилась.

Взятие Новороссийска

После этой отчаянной, но неудачной попытки немцев взять плацдарм, бои разной степени интенсивности на Малой земле продолжались еще три с половиной месяца. 9 сентября, наконец, началось наступление на Новороссийск. Плацдарм в районе Станички, который удерживали с февраля, наконец-то пригодился. Отсюда наступала одна из трех групп войск. 16 сентября 1943 года Новороссийск был освобожден. Этот день стал последним днем героической обороны Малой земли, которая продлилась 225 дней.