Рада переименовала украинских десантников

За соответствующий законопроект проголосовало 236 депутатов, передает «Интерфакс-Украина»

«Название «десантно-штурмовые войска» более точно отражает специфику, суть, принципы боевого применения подразделений, соответствует стандартам государств-членов НАТО », — подчеркнул первый заместитель министра обороны Иван Руснак , представляя законопроект.

Документ вносит изменения в законы «Об обороне Украины», «О Вооруженных Силах Украины » и «О правовом режиме военного положения».

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что личный состав и «ветераны-десантники» не хотят, чтобы их войска отождествлялись с аналогичными российскими.

Поэтому аббревиатура ВДВ (высокомобильные десантные войска) ими не приветствовалась. Кроме того, им по этой же причине не нравилось и название «воздушно-десантные войска» на украинском языке.

Примечательно, что в последнем случае на украинском аббревиатура была бы «ПДВ» — «повітряно-десантні війська». В стране данное сокращение используется для налога — НДС («налог на добавленную стоимость» на украинском — «податок на додану вартість» — ПДВ).