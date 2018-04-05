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Рада переименовала украинских десантников
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Рада переименовала украинских десантников 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
За соответствующий законопроект проголосовало 236 депутатов, передает «Интерфакс-Украина».
«Название «десантно-штурмовые войска» более точно отражает специфику, суть, принципы боевого применения подразделений, соответствует стандартам государств-членов НАТО», — подчеркнул первый заместитель министра обороны Иван Руснак, представляя законопроект.
Документ вносит изменения в законы «Об обороне Украины», «О Вооруженных Силах Украины» и «О правовом режиме военного положения».
В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что личный состав и «ветераны-десантники» не хотят, чтобы их войска отождествлялись с аналогичными российскими.
Поэтому аббревиатура ВДВ (высокомобильные десантные войска) ими не приветствовалась. Кроме того, им по этой же причине не нравилось и название «воздушно-десантные войска» на украинском языке.
Примечательно, что в последнем случае на украинском аббревиатура была бы «ПДВ» — «повітряно-десантні війська». В стране данное сокращение используется для налога — НДС («налог на добавленную стоимость» на украинском — «податок на додану вартість» — ПДВ).
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