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Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
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Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Космоплан VSS Unity совершил первый полет с включенным ракетным двигателем, преодолев звуковой барьер, сообщает компания Virgin Galactic. За рулем VSS Unity находились пилоты Марк Стаки и Дэйв Макай.
В ходе испытаний на высоте 14,2 километра корабль через 20 минут после старта отделился от самолета-носителя WhiteKnightTwo, после чего спустя несколько секунд включил ракетный двигатель. Поднимаясь в течение 30 секунд под углом 80 градусов к горизонту, VSS Unity удалось развить скорость 1,87 числа Маха (примерно 2,3 тысячи километров в час). Таким образом ракетный двигатель космоплана впервые испытан в условиях трансзвукового перехода и сверхзвукового полета.
После выключения силового агрегата VSS Unity продолжил движение по инерции, достигнув высоты 25,7 километров, после чего, развернув хвостовые балки с оперением под углом 60 градусов к фюзеляжу, начал снижение. На высоте 15,2 километров балки были возвращены в исходное положение, после чего космоплан сбросил остатки топлива и спланировал на посадочную полосу.
Испытания, признанные успешными, проходили утром 5 апреля 2018 года на полигоне в пустыне Мохаве (Калифорния) и стали 12 для VSS Unity. Предыдущие 11 полетов космоплана, проводившиеся с февраля 2016 года, проходили без включения ракетного двигателя.
VSS Unity представлен в феврале 2016 года года как усовершенствования модель VSS Enterprise, разбившегося в октябре 2014 года из-за ошибки пилота. VSS Unity и VSS Enterprise являются моделями второго и первого поколений соответственно корабля SpaceShipTwo.
Разработанный Scaled Composites и построенный The Spaceship Company космоплан Virgin Galactic предназначен для проведения суборбитальных туристических полетов. Стоимость такого путешествия для каждого из шести пассажиров оценивается в 200 тысяч долларов. В Virgin Galactic надеются начать коммерческое использование VSS Unity уже в 2018 году.
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