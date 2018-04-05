«Заряжающий, протри прицел и включи „кондишен“!

Военнослужащие российских армии и флота привыкают жить и служить по лучшим современным стандартам.

Впервые в истории отечественного танкостроения внутри боевой машины установят кондиционер. Установка кондиционирования включена в обязательную комплектацию новейших российских танков Т-90М, поставка которых в войска намечена в этом году.

Пресс-служба знаменитого «Уралвагонзавода» сообщила: «Танк Т-90М во многом инновационное изделие. Новая башня, всесуточная и всепогодная автоматизированная система управления огнем, усовершенствованная пушка, комплекс динамической защиты последнего поколения и кондиционер. И дело не в том, что „Уралвагонзавод“ не устанавливал кондиционер на танки. Впервые такую систему получили танки Т-90С поставленные в Алжир . Проблема в том, что наши военные до последнего времени считали кондиционер излишней роскошью и не заказывали танки с ними в принципе».

Таджикистана и По роду работы мне часто приходилось путешествовать внутри различной боевой техники. Хороший по всем меркам военно-транспортный самолет одетый в шинели народ, тем не менее, окрестил «скотовозом». Быстро бегающие и хорошо стреляющие боевые машины пехоты и десанта, БТР, БРДМ и прочие бронированные чудеса военной техники — «душегубками». Вдоволь накатавшись внутри «брони» по горным курортам Нагорного Карабаха, Афганистана Чечни при температуре плюс 40 в тени, в любой банной парилке я теперь — не потею. В общем, из серии солдатских присказок «кто в армии служил, тот в цирке не смеется».

«Стойко переносить все тяготы и лишения военной службы» — эти слова из присяги помнит каждый, кто служил. Но как же часто ими прикрывалось неумение и нежелание дать «человеку с ружьем» возможность служить и жить по-человечески!

Аксиома «война все спишет, а солдат все вытерпит» перестала быть не требующей доказательств истиной с приходом на пост военного министра России Сергея Шойгу . Когда он приказал заменить извечно-посконные сапоги на берцы, на страницах газет и в соцсетях смеялись. Когда в каждой солдатской казарме и флотском кубрике появились стиральные машины и пылесосы — хихикали. Теперь, когда жесткая линия на осовременивание — и очеловечивание! — военной службы последовательно идет год за годом и день за днем — заткнулись.

И никого уже не удивляет, что призывников в дороге кормят в вагонах-ресторанах. Что им выдают несессеры с «шильно-мыльно-брильными» принадлежностями (в солдатские свои годы я покупал зубные щетки, лезвия и нитки с иголками за свои 3 р. 80 коп. месячного денежного довольствия рядового). Что в армейских столовых и корабельных камбузах теперь по три первых, три вторых блюда и куча салатов — на выбор. Что теперь «салаги» общаются с мамами и невестами по скайпу, а в карманах их непромокаемых бушлатов лежат банковские карточки.

В армию сегодня идут уже не по принуждению, чтобы отбыть обязанность. Идут служить. И срочники, и контрактники. В 1995-м и 1996-м воевать в Чечне набирали на контракт неудачников по жизни, беглых алиментщиков и даже бомжей. Не по чужим рассказам это знаю — видел сам, разговаривал, в одних окопах сидел. Сейчас на контрактную службу набирают — по конкурсу, и приходят военным делом заниматься нормальные люди — и мужчины, и женщины. Вооруженные силы не обещают им золотых гор, но обеспечивают вполне нормальное, современное и достойное существование. Не только по меркам провинциальной глубинки. Ежегодно больше 1 000 жителей столицы и порядка 1 500 человек из Подмосковья идут служить по контракту, как правило, в самые высокотехнологичные войска — Воздушно-космические силы и Ракетные войска стратегического назначения

Теперь вот и в наших танках появятся кондиционеры. Правильно это. Высокоточные системы вооружения танков сейчас наводятся через космические системы, негоже танкистам служить по-пещерному.

Лучший друг дневального — пылесос

Российский солдат сейчас максимально освобождается от непрофильных функций. Он должен уметь воевать, а не махать метлой. На смену привычной многим поколениям служивых ветоши влажной в армейские казармы и флотские кубрики пришли пылесосы — их военное ведомство закупило и поставило в войска — под 20 тысяч штук. И не только их.

В мае 2013 министр обороны России Сергей Шойгу издал приказ «Об утверждении нормы снабжения воинских частей и образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации оборудованием для банно-прачечного обслуживания, хозяйственным инвентарем и расходными материалами к нему». Каждому взводу солдат для стирки личных вещей теперь положена одна «Бытовая стирально-отжимная машина» на 6 лет и в каждую казарму определен один «Пылесос хозяйственный (моющий)» на пятилетку. А баня раз в неделю заменена военнослужащим душевыми кабинами в каждом подразделении — мойся, когда надо.

Языком цифр

21 — столько сегодня в российских Вооруженных силах видов продовольственных пайков для различных категорий военнослужащих

700 — тысяч тонн продуктов ежегодно расходуется на довольствие личного состава Вооруженных сил России

835 — армейских столовых и флотских камбузов переведены на организацию питания с элементами «шведского стола»

50 — миллионов различных предметов формы одежды постоянно находится в личном пользовании военнослужащих, ежегодно их выдается свыше 15 миллионов единиц