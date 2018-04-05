Закрытие сделки по «Морскому старту» откладывается до середины апреля

"Процесс идет, все вопросы решены, но есть технические моменты. На этой неделе не получается закрыть сделку. Мы рассчитываем, что до середины этого месяца сделку должны закрыть ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все сдвигается из-за длительного оформления разрешительных документов, в том числе экспертиз, оформления страховок на суда и так далее. «Очень большой объем — порядка 80 — всяких свидетельств, лицензий, в том числе необходимо оформлять около 50 американских», — отметил глава S7 Space.

Ранее он заявлял, что завершение сделки ожидается на этой неделе. До этого сообщалось, что сделка может быть закрыта в конце первого квартала. В РКК «Энергия» ранее уточнили, что покупная цена активов комплекса «Морской старт» составляет 6,28 млрд рублей.

О проекте

"Морской старт" (Sea Launch) — международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой выступили американская корпорация Boeing , российская РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ «Южное» и ПО "Южмаш" . Летом 2009 года компания «Морской старт» объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК «Энергия».

Всего в рамках проекта было осуществлено 36 запусков — 32 успешных, три аварийных и один частично успешный. Последний состоялся 27 мая 2014 года — на орбиту был выведен европейский спутник связи Eutelsat 3В. "

В конце сентября 2016 года группа компаний S7 подписала с группой Sea Launch контракт на покупку «Морского старта», предметом сделки стали плавучая платформа Odyssey, корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг-Бич (Калифорния), а также товарный знак Sea Launch. Ранее стало известно, что инвестиции в проект возобновления программы «Морской старт» составили $220 млн