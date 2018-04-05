Российские военные получат танки с климат-контролем 

Новейшая модификация танка Т-90М «Прорыв-3» будет оснащена климат-контролем. Об этом сообщает «Уралвагонзавод».
«Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году», — рассказали в компании.
Как отмечает НСН, впервые систему кондиционирования получили танки, поставленные в Алжир. Установленная в танке система в течение получаса после включения создает комфортную температуру.