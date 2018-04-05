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Российские военные получат танки с климат-контролем
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Российские военные получат танки с климат-контролем 

Свободная пресса 31 минуту назад
Новейшая модификация танка Т-90М «Прорыв-3» будет оснащена климат-контролем. Об этом сообщает «Уралвагонзавод».
«Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году», — рассказали в компании.
Как отмечает НСН, впервые систему кондиционирования получили танки, поставленные в Алжир. Установленная в танке система в течение получаса после включения создает комфортную температуру.
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