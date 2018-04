Охота на атомные подлодки у берегов Норвегии активизируется

Атомные подлодки союзников появляются сейчас в норвежских территориальных водах гораздо чаще, чем раньше.

Игра в кошки-мышки между НАТО Россией в Норвежском море и Баренцевом море привела к существенному росту заходов союзных подлодок в норвежские порты, особенно в Северной Норвегии.

Они всплывают на поверхность либо в портах, либо в прибрежных норвежских водах, чтобы осуществить смену экипажа, или по какой-то другой надобности.

В прошлом году был достигнут рекорд: совершено более 40 заходов того типа, которые требует разрешения, чтобы войти в норвежские прибрежные воды, и выйти из них.

«Три-четыре в месяц», — отвечает капитан военно-морского флота Пер-Томас Бё (Per-Thomas Bøe) из Министерства обороны на вопрос «Баренц обсервер» (Barents Observer) о том, сколько союзных подлодок посетили норвежские воды в 2017 году.

«Подавляющее большинство — треть всех — заходят в норвежские воды на севере», — ответил Бё на вопрос о том, в каких районах подлодки всплывают на поверхность.

Обычно американские подлодки, находящиеся на задании в Норвежском море, не хотят всплывать на протяжении всего маршрута к югу от Хоконсверн (Haakonsvern) у Бергена или на пути к военно-морской базе в Великобритании , чтобы высадить на берег члена экипажа или забрать на борт новое снаряжение и необходимое. Всплытие вблизи района, где происходит игра в кошки-мышки с русскими, экономит время.

Не все заходы в норвежские порты означают, что судно действительно пришвартовывается. В Северной Норвегии подлодка обычно всплывает на поверхность во фьорде, где ее встречает другое судно, которое забирает членов экипажа для доставки в ближайший порт. С начала 1960-х годов и на протяжении всей холодной войны норвежская политика сводилась к тому, чтобы в мирное время не разрешать союзным военным судам заходить в порты к востоку от 24 долготы — то есть портов на побережье Баренцева моря в Финнмарке.

База ВМФ Олавсверн (Olavsvern) недалеко от Тромсё была закрыта в 2009 году, всего лишь за год до того, как Россия вновь начала часто отправлять свои подлодки в походы от Кольского полуострова в Северную Атлантику. Сегодня российский Северный флот включает в себя тринадцать атомных ударных подлодок (также известных как многоцелевые подлодки), семь подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами и десять атомных подлодок специального назначения. Помимо этого российский Военно-морской флот имеет множество дизельных подлодок, которые часто совершают походы между Баренцевом морем, Балтийским морем и Средиземным морем.

Капитан Пер-Томас Бё говорит, что рост числа подводных лодок союзников, заходящих в Норвегию , тесно связан с увеличением числа походов российских подлодок из российских вод на севере.

Для НАТО возможность выслеживать российские подложки представляет стратегическую ценность. Подлодки с Кольского полуострова могут выходить в Северную Атлантику по так называемому Фареро-Исландскому рубежу (GIUK-gapet — Гренландия, Исландия , Великобритания). Если за ними не следить, то эти подводные лодки могут представлять собой потенциальную угрозу для военных судов союзников, курсирующих между Европой и Северной Америкой. Если НАТО сможет закрыть Фареро-Исландский рубеж, это будет означать, что в гипотетической военной ситуации союзные конвои будут чувствовать себя в большей безопасности.

К западу от Нордкапа

К западу от Нордкапа, где встречаются Баренцево и Норвежское моря, море становится глубже. Именно это делает возможной игру в кошки-мышки. Напротив, глубина Баренцева моря не более 250 метров, и выслеживать подлодки, покидающие базы вдоль побережья между Мурманском и границей с Норвегией, легко. Это означает, что чем дальше на севере в Норвежском море натовские силы могут обнаружить и вести слежку за российскими подлодками, тем легче будет отследить, куда они направятся в Северной Атлантике.

В последние года эта работа осложнилась, потому что пропеллеры стали работать тише. Особенно это касается новейших подлодок класса «Ясень».

Прошло два года с того момента, когда главнокомандующий военно-морскими силами НАТО вице-адмирал Клайв Джонстоун (Clive Johnstone) забил тревогу и официально заявил, что альянс сейчас «видит со стороны российских подлодок больше активности, чем это было со времен холодной войны.

Недавно Barents Observer опубликовал статью, в которой с помощью документальных свидетельств показывалось, где на Кольском полуострове базируется российский флот атомных подлодок-шпионов. Этот флот действует по всему миру. В ближайшие годы Россия для проведения своих таинственных спецопераций получит еще больше подводных лодок, включая самую большую подлодку из построенных когда-либо, 184-метровую субмарину „Белгород“.

Строятся 13 новых атомных подводных лодок

Единственная в России верфь, где строятся атомные подлодки, находится в Северодвинске . Сейчас в стадии конструирования тринадцать новых подлодок. Путинская цель — снова сделать российский флот в состоянии действовать по всему миру — выполняется по графику. Через несколько лет, как считается, Северный флот будет иметь около 35 атомных подлодок.

Из стран-членов НАТО атомные подлодки есть у Франции , Великобритании и США . Вполне вероятно, что большинство атомных подлодок у берегов Северной Норвегии — американские.

Подлодки, в основном, американские

Американский военно-морской флот имеет три типа ударных подлодок. Самые старые и самые многочисленные из них относятся к классу „Лос-Анджелес“, они появились в 1980-е годы. „Морской волк“ и „Вирджиния“ — более современные лодки. По данным отчета Научно-исследовательского института Вооруженных сил от 2016 года, всего американский ВМФ обладает 54 ядерными ударными подводными лодками, они распределены между военно-морскими базами на Восточном и Западном побережье.

Именно подлодки с Восточного побережья имеют наибольший шанс появиться в норвежских прибрежных водах. Американские подлодки с баллистическими ракетами на борту вдоль норвежского побережья не ходят.

На каждой из американских, британских и французских подлодок есть свой реактор. При нормальных условиях с конца 1980-х годов ударные подлодки с ядерным оружием на борту не ходят.

Необходимо разрешение Норвегии

Иностранные военные атомные суда не могут заходить в Норвегию без получения предварительного разрешения. Сначала должны быть проведены консультации с Агентством по радиационной безопасности Норвегии, которое может рекомендовать либо дать судну подобное разрешение, либо отклонить ходатайство. Вместе с тем окончательное решение — за Министерством обороны. Подобные разрешения нужны всякий раз, когда иностранное атомное судно хотело бы зайти в норвежские прибрежные воды или в норвежский порт, включая военную базу в Хоконсверн недалеко от Бергена.

Агентство по радиационной безопасности Норвегии подтверждает, что количество ходатайств от союзнических атомных подводных лодок, которые хотели бы посетить Норвегию, резко возросло.

»В последние годы число запросов резко возросло», — говорит Эйвинд Йольме Сельнэс (Øyvind Gjølme Selnæs), старший советник отдела безопасности, гражданской безопасности и среды в Агентстве по радиационной безопасности.

Готовится новая оценка угроз

Йольме Сельнэс из Агентства по радиационной безопасности готовит к публикации доклад об изменении оценок угроз в области радиационной безопасности в последние годы.

«Мы хотим описать рост заходов в порты, который наблюдаем», — говорит Йольме Сельнэс и объясняет, как это повлияет на оценку степени готовности Агентства.

«Агентство по радиационной безопасности отвечает за то, чтобы заходы судов в порты происходили ответственным образом. У нас есть полномочия для оценки соответствующих планов безопасности и планов действия в чрезвычайных ситуациях, мы можем осуществлять надзор за выдачей разрешений (на заход в норвежские воды и порты)», — говорит Эйвинд Йольме Сельнэс.

Игра в кошки-мышки

Экипаж подводной лодки российского Северного флота сейчас утверждает, что установил рекорд, когда она, оставаясь незамеченной, выслеживала вражескую подлодку. «Пантера-317 следила за иностранной подлодкой несколько дней», — говорил член экипажа в телеинтервью.

В интервью, взятом в порту базы ВМФ Гаджиево к северу от Мурманска, член экипажа Александр Бразгун рассказал о происшедшем военному телеканалу «Звезда»

За телеканалом «Звезда» стоит российское Министерство обороны

«С того момента, когда был установлен первый контакт с иностранной подлодкой, он продолжался несколько дней. Во флоте это новый рекорд выслеживания подлодки», — заявил Бразгун.

В интервью не содержалось никакой информации по поводу того, какой стране могла принадлежать эта иностранная — и вражеская — подводная лодка. Если верить новости, частью которой было интервью, речь, впрочем, шла о подводной лодке НАТО. «Пантера» — атомная ударная подлодка (в русской терминологии известна как многофункциональная подводная лодка), которая обычно ходит в Баренцевом и Норвежском морях и в Северной Атлантике. Этот район патрулируют натовские подводные лодки в военной игре, которая напоминает то, как кошки охотятся за мышкой.

Подводные лодки класса «Акула» относятся к третьему поколению атомных подлодок в российском Северном флоте. Их считают гораздо более тихими, чем прежние российские подлодки.

В другом интервью телеканалу «Звезда», которое тоже было опубликовано в пятницу, Сергей Старшинов, командующий флотилией подлодок класса «Акула» в Гаджиево, рассказал о походе, который совершила еще одна лодка к Восточному побережью США. По словам Старшинова, лодка проплыла в непосредственной близости от американской военной базы, оставаясь незамеченной.

«Наша цель была подойти и уйти, и чтобы нас никто при этом не обнаружил», — сказал Старшинов. Он сообщил также, что подводная лодка не нарушила территориальную границу США. Интервью было взято на причале в Гаджиево, к которому пришвартованы и «Пантера», и «Тигр».

Эти две телепрограммы были частью большой передачи о подводных лодках класса «Акула» и их операциях. Третий фрагмент программы был посвящен учению, когда экипаж на борту подлодки класса «Акула» учился подготовке к запуску ракет против самолета НАТО.

«Беллона»: риск катастроф возрастает

Нильс Бёмер (Nils Bøhmer) — физик-ядерщик, он работает в организации «Беллона» в Осло. Бёмер говорит, что чем больше атомных судов будет находиться в норвежских водах, тем более будет возрастать риск происшествий, могущих иметь последствия для жителей и окружающей среды в Норвегии.

«Три-четыре захода в порты в месяц сильно меняют сценарий рисков», — говорит Бёмер и указывает на возможность происшествий как с союзными, так и с российскими подлодками.

«Из истории мы знаем, что такие трагедии происходят», — говорит Бёмер.

Его организация опубликовала доклад, в котором содержится информация о катастрофах, происшедших с подлодками Северного флота во времена холодной войны, как в арктических водах, так и в других местах Северной Атлантики.

«Больше походов, совершаемых как союзными, так и российскими подлодками, увеличивают опасность новых катастроф. Мы знаем также, что американские власти не хотят комментировать, имеют ли их подводные лодки на борту ядерные боеголовки, или нет», — продолжает Бёмер.

Особенно беспокоят Бёмера большие расстояния на севере.

«В случае возникновения кризисной ситуации далеко на севере помощь не всегда будет доступна сразу», — считает он.

Будут раздавать йодосодержащие таблетки

В прошлом году Агентство по радиационной безопасности заявило, что рост числа подлодок с реакторами на борту у норвежских берегов увеличивает риск возникновения катастроф, которые могут повлечь за собой утечку радиации. Агентство и органы системы здравоохранения договорились поэтому обсудить целесообразность выдачи части населения йодосодержащих таблеток.

В случае принятия их в течение несколько часов после того, как человек подвергся воздействию радиоактивного йода-131, йодосодержащие таблетки могут помешать развитию рака щитовидной железы, особенно у детей и подростков.

Три миллиона йодосодержащих таблеток имеются сейчас в наличии на складе в Осло, но вскоре они будут распределены между районами с повышенной степенью риска.