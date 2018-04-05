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В Верховной Раде разрешили служить в армии непригодным к службе по здоровью
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В Верховной Раде разрешили служить в армии непригодным к службе по здоровью 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщают «Украинские новости».
Согласно пояснительной записке законопроекта №6052, за принятие которого в целом проголосовал 231 депутат, боевой опыт, морально-деловые качества, мотивация таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на военных должностях, которые не требуют физических нагрузок.
Кроме того, предусматривается повышение предельного возраста (до 30 лет) принятия граждан (в том числе военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период) на службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений вузов, в том числе тех, которые осуществляют подготовку лиц на должности сержантского и старшинского состава.
Также предусмотрено сохранение продовольственного обеспечения, гарантий и льгот, предоставляемых из госбюджета для военнослужащих, которые откомандированы в государственные органы, предприятия и коммунальные учебные заведения.
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