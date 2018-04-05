В Музее боевой славы Урала открылась экспозиция, посвященная борьбе с терроризмом в Сирии

На выставке представлены беспилотный летательный аппарат, квадрокоптер, обмундирование сирийских военнослужащих со знаками отличия, макет бронеавтомобиля «Тигр» и государственные награды Сирийской Арабской Республики

В Музее боевой славы Урала в Екатеринбурге открылась первая экспозиция, посвященная применению Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирии в борьбе с международным терроризмом.

На выставке представлены беспилотный летательный аппарат и квадрокоптер, обмундирование сирийских военнослужащих со знаками отличия, макет бронеавтомобиля «Тигр», государственные награды Сирийской Арабской Республики, агитационные материалы и даже одежда боевика ИГИЛ . Большинство экспонатов было предоставлено музею командованием Центрального военного округа (ЦВО) и Ансамблем песни и пляски ЦВО.

«Музей занимается военной историей. Так как наша армия участвует в борьбе с международным терроризмом в Сирии прямо сейчас, наша обязанность сохранять и рассказывать посетителям музея актуальную и достоверную информацию», — сообщил заведующий военно-историческим залом музея Анатолий Лопатин.

Также он сообщил, что на экскурсиях сирийские стеллажи всегда вызывают интерес, гости задают вопросы о современном вооружении и происходящем на фронте.