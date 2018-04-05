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В Музее боевой славы Урала открылась экспозиция, посвященная борьбе с терроризмом в Сирии
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В Музее боевой славы Урала открылась экспозиция, посвященная борьбе с терроризмом в Сирии 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На выставке представлены беспилотный летательный аппарат, квадрокоптер, обмундирование сирийских военнослужащих со знаками отличия, макет бронеавтомобиля «Тигр» и государственные награды Сирийской Арабской Республики.
В Музее боевой славы Урала в Екатеринбурге открылась первая экспозиция, посвященная применению Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирии в борьбе с международным терроризмом.
На выставке представлены беспилотный летательный аппарат и квадрокоптер, обмундирование сирийских военнослужащих со знаками отличия, макет бронеавтомобиля «Тигр», государственные награды Сирийской Арабской Республики, агитационные материалы и даже одежда боевика ИГИЛ. Большинство экспонатов было предоставлено музею командованием Центрального военного округа (ЦВО) и Ансамблем песни и пляски ЦВО.
«Музей занимается военной историей. Так как наша армия участвует в борьбе с международным терроризмом в Сирии прямо сейчас, наша обязанность сохранять и рассказывать посетителям музея актуальную и достоверную информацию», — сообщил заведующий военно-историческим залом музея Анатолий Лопатин.
Также он сообщил, что на экскурсиях сирийские стеллажи всегда вызывают интерес, гости задают вопросы о современном вооружении и происходящем на фронте.
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