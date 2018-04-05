Минтранс повысит безопасность и эффективность мореплавания по Севморпути

Министерство транспорта России подготовило проект постановления правительства РФ , которое позволит утвердить Правила предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному унитарному гидрографическому предприятию на навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути.

В результате реализации проекта постановления ожидается повышение уровня технической оснащенности Северного морского пути до 40,5 процента, — сообщает ИАА «ПортНьюс». Повышение уровня навигационно-гидрографического обеспечения судоходства позволит обеспечить высокую безопасность мореплавания в акватории и будет способствовать повышению эффективности функционирования Северного морского пути. Ожидается, что постановление вступит в силу в апреле этого года.