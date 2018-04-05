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Минтранс повысит безопасность и эффективность мореплавания по Севморпути
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Минтранс повысит безопасность и эффективность мореплавания по Севморпути 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Министерство транспорта России подготовило проект постановления правительства РФ, которое позволит утвердить Правила предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному унитарному гидрографическому предприятию на навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути.
В результате реализации проекта постановления ожидается повышение уровня технической оснащенности Северного морского пути до 40,5 процента, — сообщает ИАА «ПортНьюс». Повышение уровня навигационно-гидрографического обеспечения судоходства позволит обеспечить высокую безопасность мореплавания в акватории и будет способствовать повышению эффективности функционирования Северного морского пути. Ожидается, что постановление вступит в силу в апреле этого года.
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