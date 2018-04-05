«Укроборонпром» представил странный танк-мутант

Украинские инженеры собрали танк из деталей двух разных транспортных средств, которые стоят на вооружении военных сил страны. «Укроборонпром» опубликовал ролик, в котором видно боевую машину, составленную из корпуса БМТ‐72 и башни от танка Т‐72‐120, сообщило информационное агентство «Вестник Мордовии».

На ролик, призванный продемонстрировать способности бронированной

ремонтно-эвакуационной

машины «Атлет», которая пополнила парк техники украинской армии еще в 2008 году, обратили внимание журналисты.

По мнению экспертов, танк, составленный из отдельных модулей был собран для демонстрации «Атлета» и не приспособлен для использования

из-за ряда недоработок. Например, в случае поворота башни экипаж машины окажется запертым без возможности открыть люки.

Техника, у которой

танк-мутант

позаимствовал свои детали, производилась в 1990 и 2000 годах. Оба вида транспорта были продемонстрированы специалистам из различных стран, однако так и не смогли привлечь внимания зарубежных армий.