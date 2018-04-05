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«Укроборонпром» представил странный танк-мутант
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«Укроборонпром» представил странный танк-мутант 

360tv.ru 20 минут назад
Фото: 360tv.ru
Украинские инженеры собрали танк из деталей двух разных транспортных средств, которые стоят на вооружении военных сил страны. «Укроборонпром» опубликовал ролик, в котором видно боевую машину, составленную из корпуса БМТ‐72 и башни от танка Т‐72‐120, сообщило информационное агентство «Вестник Мордовии».
На ролик, призванный продемонстрировать способности бронированной
ремонтно-эвакуационной
машины «Атлет», которая пополнила парк техники украинской армии еще в 2008 году, обратили внимание журналисты.
По мнению экспертов, танк, составленный из отдельных модулей был собран для демонстрации «Атлета» и не приспособлен для использования
из-за  ряда недоработок. Например, в случае поворота башни экипаж машины окажется запертым без возможности открыть люки.
Техника, у которой
танк-мутант
позаимствовал свои детали, производилась в 1990 и 2000 годах. Оба вида транспорта были продемонстрированы специалистам из различных стран, однако так и не смогли привлечь внимания зарубежных армий.
Украинская военная промышленность пользуется низким спросом у армий различных стран. В начале марта страна заключила с США договор о поставке одного танка «Оплот».
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