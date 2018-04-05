Учения по ликвидации ЧС во время весеннего паводка прошли в новой Москве

Масштабные тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья прошли в новой Москве на территории деревни Рыжово поселения Вороновское, передает в четверг корреспондент РИАМО

«Сегодня проводятся тактико-специальные учения на тему обеспечения безопасности пропуска паводковых вод через водную систему города Москвы», — сказал журналистам начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян

Он отметил, что учения являются практикой для всех сил и средств пожарно-спасательного гарнизона и спасательного комплекса городского хозяйства Москвы. На мероприятии также отрабатывается оказание помощи людям в период весеннего паводка.

«Сейчас возможно потопление зданий, сооружений, населенных пунктов на территории новых границ Москвы, поэтому сегодня отрабатываем все возможные варианты спасения

имущества людей. В городской системе по чрезвычайным ситуациям есть все силы и возможности не только департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и Главного управления ( МЧС России по Москве — ред.), но здесь привлечены добровольческие формирования компаний инженерного обеспечения, таких как «Мосводосток», «Мосводоканал» МОЭК , ОЭК и так далее», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Он добавил, что спасатели способны быстро прокладывать траншеи для пропуска воды в системе «Москоллектора» и «Мосводостока». В случае ЧС готовы к работе вертолеты, а также воздушные подушки, которые могут передвигаться по воде и тонкому льду.

«Сегодня мы отрабатываем возможности (спасательных служб — ред.), которые будут практически применены в трех населенных пунктах, где есть круглосуточное дежурство и передвижные пункты для переправы. Рассчитываем, что возможны потопления на территории 10 населенных пунктов в границе новой Москвы, и там созданы такие переправы — не только пункты обогрева, лодки, но необходимые технические средства для принятия тех или иных решений», — отметил Бирюков.

По его словам, в Москве отработана схема подключения мобильных дизельно-генераторных установок, чтобы в случае чрезвычайной ситуации населенные пункты не оказались без электричества.

«Сегодня можем задействовать технические средства по перекачке воды с объемом 162 тысячи кубометров в час. В течение 3-4 часов вся мобильная группировка (спасательного комплекса — ред.) может быть выдвинута в самую дальнюю точку города Москвы, а в целом в течение 30-40 минут — в любую точку города Москвы», — заключил Бирюков.