Ещё
Юнармейцы приняли участие в праздновании 100-летия со дня образования военных комиссариатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юнармейцы приняли участие в праздновании 100-летия со дня образования военных комиссариатов 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжество прошло в Центральном академическом театре Российской Армии.
Перед началом праздника в Центральном академическом театре Российской Армии открылась выставка-экспозиция комиссариатов всех субъектов Российской Федерации, на которой можно было ознакомиться с уникальными документами, историческими справками, флагами субъектов, республик и областей.
Особый интерес представляли подлинники исторической формы одежды военнослужащих, начиная с 1917 года и заканчивая сегодняшним днем. Отдельные стенды были посвящены историческим плакатам, связанным с призывом в молодой Советской Республики, документами воинского учета в военкоматах прошлого столетия.
На концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, военные комиссары — к ним обратился с приветственным словом начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов, он зачитал поздравление от Верховного Главнокомандующего Российской Федерации Владимира Путина и передал искренние пожелания от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.
«В истории военных комиссариатов — немало ярких, героических страниц, которыми по праву гордиться страна. Они всегда четко решали поставленные задачи, комплектовали воинские части и соединения, снабжали их техникой и транспортом. Вносили весомый вклад в укрепление обороноспособности государства. Сегодня военные комиссариаты — как территориальные органы Министерства обороны — надежно обеспечивают связь между Вооруженными Силами и обществом, армией и народом», — прозвучало в поздравлении Президента России.
Для гостей на сцене выступали Олег Газманов, Денис Майданов, Лев Лещенко и эстрадная группа Александров Парк, шоу-балет Аллы Духовой «Тодес», Арт-проект Сопрано Турецкого.
ТК «Звезда»: последние новости
Завершились полевые выходы с войсковыми разведчиками ЗВО На Черноморском флоте отобрали участников окружного этапа международного конкурса «Воин Содружества» Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов принял участие в торжественном мероприятие, посвященном столетию со дня образования военных комиссариатов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам108
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян244
Путин уволил одиннадцать генералов282
Украину «завалило» фальсификатом из Европы140
У Дурова нашли британское гражданство44
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение