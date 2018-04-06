Юнармейцы приняли участие в праздновании 100-летия со дня образования военных комиссариатов

Торжество прошло в Центральном академическом театре Российской Армии.

Перед началом праздника в Центральном академическом театре Российской Армии открылась выставка-экспозиция комиссариатов всех субъектов Российской Федерации , на которой можно было ознакомиться с уникальными документами, историческими справками, флагами субъектов, республик и областей.

Особый интерес представляли подлинники исторической формы одежды военнослужащих, начиная с 1917 года и заканчивая сегодняшним днем. Отдельные стенды были посвящены историческим плакатам, связанным с призывом в молодой Советской Республики, документами воинского учета в военкоматах прошлого столетия.