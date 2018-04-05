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Военные комиссариаты отмечают столетие
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Военные комиссариаты отмечают столетие 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Торжественное мероприятие, посвященное 100—летию со дня образования военных комиссариатов России, состоялось 5 апреля в Центральном академическом театре Российской армии
По словам начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерала армии Валерия Герасимова, создание сто лет назад красной армии в тяжелый для молодой советской республики исторический период потребовало в сжатые сроки сформировать новые местные органы военного управления, способные обеспечить комплектование частей красной армии.
— Поэтому уже 8 апреля 1918 года было принято решение об учреждении областных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам, — сказал Герасимов, добавив, что сегодня военкоматы отвечают как за призыв граждан на службу, так и за подготовку к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов.
Военная служба является важной и в наши дни. С 1 апреля по всей стране, в том числе и в Москве стартовал весенне-летний призывной период.
— Около 6 тысяч москвичей будут призваны в армию, — рассказал военный комиссар города Москвы Виктор Шипилов.
Он также отметил, что военная служба пользуется популярностью и проблем с призывом не возникает.
Интерес к службе проявляют и школьники. Ученики Московского суворовского училища тоже приняли участие в праздничном мероприятии. В семье 14—летнего Тимура Саидова — все военные.
— Я очень хочу как мой отец защищать свою страну на морских просторах, — поделился планами на будущее Тимур.
Кстати, в столице большую популярность набирают кадетские классы. С каждым годом все больше ребят проявляют интерес к военному образованию, выбирая именно кадетские классы.
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