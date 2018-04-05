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Экипажи армейской авиации ЦВО приступили к курсу летной подготовки в горной местности Алтая
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Экипажи армейской авиации ЦВО приступили к курсу летной подготовки в горной местности Алтая 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пилоты вертолетов Ми-24 и Ми-8АМТШ-В в течение месяца быдут совершенствовать навыки ориентирования, посадки на неподготовленные высокогорные площадки, прохождения ущелий и преодоления перевалов.
Экипажи армейской авиации Центрального военного округа приступили к курсу летной подготовки в горной местности Алтая.
Пилоты транспортно-боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8АМТШ-В в течение месяца быдут совершенствовать теоретические и практические знания и навыки ориентирования в горной местности, посадки на неподготовленные высокогорные площадки, прохождения ущелий и преодоления перевалов на высотах до 3 тыс. метров. Сложность пилотирования требует от летного состава точного определения метеоусловий в районе полета, ветра при заходе на площадку, строго выдерживания глиссады захода на посадку.
К выполнению полетов в горной местности привлечено более 50 пилотов, задействовано свыше 10 вертолетов.
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