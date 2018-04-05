Экипажи армейской авиации ЦВО приступили к курсу летной подготовки в горной местности Алтая

Пилоты вертолетов Ми-24 и Ми-8АМТШ-В в течение месяца быдут совершенствовать навыки ориентирования, посадки на неподготовленные высокогорные площадки, прохождения ущелий и преодоления перевалов.

Экипажи армейской авиации Центрального военного округа приступили к курсу летной подготовки в горной местности Алтая

Пилоты транспортно-боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8АМТШ-В в течение месяца быдут совершенствовать теоретические и практические знания и навыки ориентирования в горной местности, посадки на неподготовленные высокогорные площадки, прохождения ущелий и преодоления перевалов на высотах до 3 тыс. метров. Сложность пилотирования требует от летного состава точного определения метеоусловий в районе полета, ветра при заходе на площадку, строго выдерживания глиссады захода на посадку.

К выполнению полетов в горной местности привлечено более 50 пилотов, задействовано свыше 10 вертолетов.