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В Санкт-Петербург прибыла бронетехника, которая примет участие в параде 9 мая
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В Санкт-Петербург прибыла бронетехника, которая примет участие в параде 9 мая 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Бронетехника, которая примет участие в параде Победы на Дворцовой площади, прибыла в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"Танки и бронетехника уже прибыли в Санкт-Петербург и расквартированы в воинских частях, расположенных на территории города. Там их оборудуют асфальтоходными башмаками и резиновыми гусеничными лентами", — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Асфальтоходные башмаки и гусеничные ленты — специальные приспособления с резиновым покрытием, устанавливаемые на гусеницы для защиты городских дорог. В параде в Санкт-Петербурге задействуют 20 единиц гусеничной бронетехники. Это танки времен Великой Отечественной войны Т-34, современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С».
Боевые машины переоснастят перед первой репетицией с привлечением техники, которая пройдет 30 апреля.
Репетиции парада пройдут на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая в 19:00. Технику задействуют в тренировках с 30 апреля. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10:00.
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