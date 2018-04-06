В Санкт-Петербург прибыла бронетехника, которая примет участие в параде 9 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 6 апреля. / ТАСС /. Бронетехника, которая примет участие в параде Победы на Дворцовой площади, прибыла в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Танки и бронетехника уже прибыли в Санкт-Петербург и расквартированы в воинских частях, расположенных на территории города. Там их оборудуют асфальтоходными башмаками и резиновыми гусеничными лентами", — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Асфальтоходные башмаки и гусеничные ленты — специальные приспособления с резиновым покрытием, устанавливаемые на гусеницы для защиты городских дорог. В параде в Санкт-Петербурге задействуют 20 единиц гусеничной бронетехники. Это танки времен Великой Отечественной войны Т-34, современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С».

Боевые машины переоснастят перед первой репетицией с привлечением техники, которая пройдет 30 апреля.

Репетиции парада пройдут на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая в 19:00. Технику задействуют в тренировках с 30 апреля. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10:00.