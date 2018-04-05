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Танки Т-34 возглавят колонну бронетехники на военном параде в Санкт-Петербурге
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Танки Т-34 возглавят колонну бронетехники на военном параде в Санкт-Петербурге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В составе механизированной колонны будет более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, боевые машины пехоты БМП-3, ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «С-400».
Танки Т-34-76 и Т-34-85 возглавят колонну военной техники, которая пройдет по Дворцовой площади Санкт-Петербурга на военном параде, посвящённом 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В составе механизированной колонны будет более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «С-400».
В парадном строе авиации будет задействовано 45 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ил-76, стратегический бомбардировщик Ту-95.
Всего в параде примут участие около 4,5 тыс. человек –— военнослужащие Западного военного округа, воспитанники суворовских и нахимовского военных училищ, курсанты вузов Минобороны России, МЧС, МВД и войск Росгвардии.
Тренировки парада пройдут на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая.
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