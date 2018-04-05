Конкурентоспособная продукция гражданского назначения АО «НПО „ЛЭМЗ“ из САО пользуется большим спросом за рубежом

В первом квартале 2018 года АО «НПО „ЛЭМЗ“ успешно завершило работы по пуско-наладке и сдаче малогабаритных метеорологических комплексов „КММ-1“ на территории одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего инозаказчику передано и введено в эксплуатацию четыре комплекта „КММ-1“, оказаны услуги по обучению персонала эксплуатации, техническому обслуживанию поставленных изделий и работе с программным обеспечением, сообщает официальный портал предприятия lemz.ru.

В настоящее время малогабаритный метеорологический комплекс „КММ-1“ является одной из новейших разработок коллектива АО „НПО „ЛЭМЗ“ в сегменте оборудования для метеорологического обеспечения, а также одним из наиболее высокотехнологичных образцов продукции гражданского назначения с высоким уровнем конкурентоспособности на внешнем рынке. Проводится постоянная работа по продвижению комплекса „КММ-1“ на международный рынок в интересах инозаказчиков стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Малогабаритный метеорологический комплекс „КММ-1“ предназначен для измерения параметров атмосферы при помощи аэрологического зондирования до высот до 40 км и автоматизированной метеорологической станции, а также наблюдения за явлениями погоды (в т.ч. опасными — гроза, град, шквал) в радиусе до 150 км от точки стояния „КММ-1“.

“КММ-1» может быть установлен в районе аэродромов, вертолетных площадок, портов и т.д. с целью метеообеспечения работы соответствующих объектов инфраструктуры.