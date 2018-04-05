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За чей счет банкет: Депутаты задались вопросом о финансировании парамилитарных формирований
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За чей счет банкет: Депутаты задались вопросом о финансировании парамилитарных формирований 

Украина.ру 38 минут назад
Фото: Украина.ру
«Должен быть гражданский контроль над финансированием и использованием денег Минобороны. Потому что, несмотря на миллиардные вливания в течение четырех лет в украинскую армию, на сегодняшний день мы видим старую технику, несоответствующее комплектацию и обмундирование военнослужащих», — заявил он журналистам «112 Украина».
Кроме того, как считает депутат, вызывает недоверие населения вопрос создания военных формирований, не относящиеся к вооруженным силам.
«Люди задаются вопросом, на какие деньги создаются эти военные формирования, которые оснащены лучше, чем украинская армия, и которые могут быть использованы для узурпации власти, как это происходило во многих странах с неразвитой демократией», — сказал народный депутат.
В проекте о национальной безопасности, предложенном президентом, который сегодня проголосовала Верховная Рада, нет такого механизма, который бы позволил контролировать финансы, выделяемые Министерству обороны, не нарушая военную тайну.
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