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Пакистан намерен закупить российские танки Т-90
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Пакистан намерен закупить российские танки Т-90 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Власти Пакистана заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения на приобретение российских танков Т-90, заявил РИА Новости министр обороны страны Хуррам Дастгир Хан.
"Мы заинтересованы в танках T-90 и это не будет одноразовой покупкой, а будет долгосрочным обязательством", — сказал Хуррам Дастгир Хан.
Ранее Исламабад заявлял, что намерен наращивать военно-техническое сотрудничество с Москвой и изучает различные системы российских вооружений для новых закупок, в том числе танки Т-90.
Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Пакистаном и РФ было подписано в Исламабаде во время визита министра обороны Сергея Шойгу в ноябре 2014 года. В данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35.
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