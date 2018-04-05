Пакистан намерен закупить российские танки Т-90

"Мы заинтересованы в танках T-90 и это не будет одноразовой покупкой, а будет долгосрочным обязательством", — сказал Хуррам Дастгир Хан.

Ранее Исламабад заявлял, что намерен наращивать военно-техническое сотрудничество с Москвой и изучает различные системы российских вооружений для новых закупок, в том числе танки Т-90.