Военный комиссар Москвы о призыве: «Никого отлавливать мы не будем»

В преддверии профессионального праздника Виктор Щепилов рассказал о буднях военкоматов

8 апреля исполняется 100 лет со дня появления у нас в стране военных комиссариатов. Эти территориально-организационные структуры Минобороны РФ служат связующим звеном между воинскими частями, местными администрациями и гражданами. У военкоматов много важных задач.

Среди них — подготовка и учет мобилизационных ресурсов, военно-патриотическое воспитание граждан, пенсионное обеспечение и соцподдержка уволенных в запас. Но для обычных граждан понятие «военкомат» неразрывно связано с призывом на военную службу. В самом начале весенней призывной кампании и в преддверии Дня сотрудников военных комиссариатов «КВ» поговорил с военкомом Москвы Виктором Щепиловым.

— Виктор Алексеевич, не увеличится ли этой весной количество молодых москвичей, которых возьмут на срочную службу?

— Наоборот, их количество уменьшится на 10%. Всего будет призвано около шести тысяч человек. Количество граждан, призванных на срочную службу, уменьшается из года в год в связи с тем, что увеличивается количество тех, кто поступает на службу в армию по контракту.

— Так что, может, скоро перейдем на полностью контрактную армию?

— Нет, этого не будет. Федеральным законом «Об обороне» установлен смешанный способ комплектования Вооруженных сил — по призыву и по контракту. Таким образом обеспечиваются необходимый уровень готовности войск к выполнению боевых задач и необходимое количество обученных военным специальностям «запасников». Важен и еще один момент. В Конституции записано, что защита Отечества — это обязанность гражданина. Но условия прохождения службы по контракту и по призыву существенно отличаются. Призывник, имеющий высшее или среднее профессиональное образование, может выбрать, служить ему по призыву один год или по контракту два года. А отказ от призыва ограничит его право на такой выбор.

— Как со здоровьем у московских призывников? Многих ли бракуют по этому показателю?

— Степень годности московских призывников к службе с каждым годом повышается в среднем на 2,5%. Прошлой осенью этот показатель составил 80,4%. В конце прошлого года, кстати, вступили в силу поправки в Закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно им теперь граждане, которые ранее были признаны негодными к военной службе по состоянию здоровья, получили право на переосвидетельствование. Закон был принят в связи с большим количеством обращений от тех, кто по состоянию здоровья был направлен в запас, но желает служить. В том числе и для того, чтобы после увольнения с военной службы воспользоваться всеми правами и гарантиями, которые предоставляет закон достойно отслужившим срочную.

— Хватает ли у медкомиссий времени на то, чтобы, например, оценить психологическое состояние призывников?

— Для более полного изучения индивидуальных особенностей призывников законом предусмотрен профессиональный психологический отбор. Он стал обязательной частью как подготовки граждан к военной службе, так и призыва. А его результаты будут учитываться призывными комиссиями при определении войск, в которые новобранец будет направлен. Эти изменения способствуют повышению качества комплектования армии.

— Много ли призывников числится в «бегунках»? Сколько удалось привлечь к уголовной ответственности?

— Количество таких граждан уменьшается год от года. В сравнении с прошлым периодом оно сократилось на 54%. В осенний призыв в Москве было всего 14 уклонистов. Материалы по ним направлены в суды по месту их жительства.

— Снова ходят слухи, что военкоматы в ходе весеннего призыва будут отлавливать студентов, чтобы призвать на военную службу. Правда ли это?

— Нет, это домыслы. Никого отлавливать мы не будем. А уж в весеннюю призывную кампанию вовсе никого не надо отлавливать. Основная отправка в войска начинается после 20 июня, когда студенты получат дипломы. И они мотивированы сразу после вуза отслужить в армии.

— Осуществляют ли военкоматы Москвы набор желающих служить в научных ротах? Как можно попасть на службу в такую роту?

— Да, москвичей направляют на службу в научные роты. Для того чтобы попасть в эти подразделения, у призывника должно быть высшее техническое образование. Отбор кандидатов для таких рот ведется непосредственно в вузах. Но и в военкоматах отбираются наиболее талантливые призывники, подходящие для такой службы. Для этого призывнику необходимо прийти в военный комиссариат района, где представители научных рот проводят предварительный отбор. С кандидатом побеседуют, а затем по результатам конкурса будет вынесено решение. В Вооруженных силах сейчас 12 научных рот. В этот призыв будут сформированы еще четыре — для военного инновационного технополиса «Эра». В них будут служить 160 человек.

— Будут ли в этом году отправлять москвичей служить на крейсере «Москва» Черноморского флота, как было в прошлые призывы?

— Мы направим москвичей на Черноморский флот, а там комиссия отберет тех, кто будет служить на крейсере «Москва».

— Недавно было объявлено о проведении сборов для тех, кто находится в запасе. Для чего такие сборы проводятся, как они проходят и кого могут призвать?

— Основная цель учебных сборов — совершенствование военнослужащими запаса профессиональных навыков и знаний. На них особое внимание уделяется освоению новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, поступающей в войска. На такие сборы, как правило, призывают граждан, которые во время военной службы или учебы в вузе получили редкие или востребованные сейчас в армии специальности. Максимальный срок сборов — два месяца. Периодичность призыва — не чаще одного раза в три года. Призвать на сборы могут и тех, кто не проходил срочную службу, а например, закончил военную кафедру. Сборы не проходят граждане, которые были признаны негодными или ограниченно годными к военной службе.

— 8 апреля в стране отмечается 100-летие военных комиссариатов. Как столичные военкоматы планируют отметить эту дату? Какие задачи ставит перед собой военный комиссариат в юбилейном году?