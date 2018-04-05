Конкурс «Уверенный приём» проходит в ЗВО

Связисты ЗВО определяют лучших на конкурсе «Уверенный приём»

Особое внимание в ходе соревнований на полигоне Далаама в Ленинградской области будет уделено настройке радиостанций и аппаратных связи, развертыванию командно-штабных машин и отработке учебных задач по связи.

На полигоне Далаама Западного военного округа в Ленинградской области стартовал окружной этап конкурса по полевой выучке специалистов связи «Уверенный приём».

В соревнованиях участвуют экипажи современных комплексов связи большой и средней мощности штатных подразделений связи.

Экипажи цифровых телекоммуникационных комплексов и командно-штабных машин в полевых условиях развернут радиорелейные линии связи и сети широкополосного доступа, обеспечат связь органов управления с командирами подразделений, передавая информацию со скоростью более 2 Мбит/сек.

Особое внимание будет уделено выполнению операций по настройке радиостанций и аппаратных связи, развертыванию командно-штабных машин и отработке учебных задач по связи.

Конкурсные задачи воины-связисты будут решать в условиях радиопомех и внезапных нападений диверсионных разведывательных групп условного противника. Все практические действия специалисты будут выполнять на новейшей технике, поступившей на вооружение в прошлом году — радиостанциях средней мощности Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-419Л1, командно-штабных машинах Р-149МА1, аппаратных комплексах «Редут-2УС» и др.

В состязаниях принимают участие около 200 военнослужащих, задействовано 30 единиц специальной техники.