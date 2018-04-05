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Террористы атаковали сирийскую армию в Дейр-эз-Зоре
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Террористы атаковали сирийскую армию в Дейр-эз-Зоре 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
Боевики попытались атаковать позиции сирийских правительственных сил возле населённого пункта Абу Кемаль в мухафазе Дейр-эз-Зор, сообщает Федеральное агентство новостей.
В ходе нападения экстремисты применили те же вооружения, что и при спецоперации против военных на севере Ирака. Таким образом, официальный Дамаск полагает, что в провинции Дейр-эз-Зор, которая по большей части контролируется проамериканскими отрядами курдов, появилось собственное подпольное производство вооружений.
Тем временем в соседней мухафазе Идлиб российские ВКС продолжают атаковать позиции бандформирований с воздуха. Кроме того, на юге региона, возле населённого пункта Аль-Бара, сирийская армия ведёт артобстрел по укреппозициям радикалов.
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