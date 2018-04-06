NYT: Решение Индии закупить российские С-400 встревожило американские власти

Ранее предпочтение российскому комплексу «Триумф» отдала Турция

Индия решила приобрести сразу пять зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», проигнорировав введённым Соединёнными Штатами санкции в отношении России . Известие о потенциальной сделке на шесть миллиардов долларов сильно взволновало американских чиновников, которые безуспешно пытаются продать Нью-Дели свои ЗРК «Пэтриот».

Индия по-прежнему делает ставку на российскую военную технику: министр обороны республики уже на этой неделе посетит Москву , чтобы окончательно оформить соглашение о покупке российских ЗРК С-400 «Триумф», пишет The New York Times со ссылкой на источники в индийском правительстве.

В случае если шестимиллиардная сделка состоится, Белый дом окажется в очень неудобном положении. «Администрации Трампа придётся выбирать: наказывать Индию за нарушение санкций или сделать исключение во избежание ухудшения отношений», — полагает автор материала Мария Аби-Хабиб.

По мнению экспертов, Вашингтон не будет вводить ограничения, так как слишком многое стоит на кону. Дело в том, что США уже 20 лет пытаются склонить Индию на свою сторону и сделать ее союзником в борьбе с военной экспансией Китая

Тем не менее сделка по покупке C-400 «вызывает тревогу» у американцев, поскольку речь идёт о приобретении «новых и сделанных по последнему слову техники» вооружений, а не просто об обслуживании уже имеющегося оборудования, говорится в статье.

Помимо прочего Вашингтон пытается убедить Нью-Дели покупать больше американского оружия, в частности, речь идет о противоракетном комплексе «Пэтриот». Однако доверие к этому комплексу было сильно подорвано, когда он не смог защитить столицу Саудовской Аравии от ракет, запущенных йеменскими повстанцами-хуситами.

«Индию не очень-то впечатлил «Пэтриот» в сравнении с С-400, который заметно выигрывает по показателям мощности, доступности цены и сервисного обслуживания. Это более эффективная система», — признаёт Раул Беди из центра по отслеживанию оборонных сделок Jane’s.

В прошлом году контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключила Турция. При этом, как отмечают высокопоставленные военные источники, Москва пошла на «беспрецедентную уступку», разрешив перенести начало поставок ракетных систем с марта 2020 года на июль 2019-го. Сроки были скорректированы по просьбе турецких властей.